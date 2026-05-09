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SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

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SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

El secretario general Alfonso Cepeda Salas señala que ajustes deben incluir recuperación de aprendizajes.

Por El Universal

Mayo 09, 2026 09:37 p.m.
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SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- Ante cualquier modificación al calendario escolar, el magisterio reafirma su compromiso con una educación de calidad y con el cumplimiento de los planes y programas de estudio, en beneficio de niñas, niños y jóvenes del país, subrayó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

SNTE reafirma compromiso con educación y derechos

Hizo hincapié en que algún ajuste del calendario escolar es facultad de la autoridad educativa, siempre que se respeten los derechos de alumnos y maestros.

Durante la inauguración de diversas obras deportivas y recreativas para los trabajadores de la educación de la Región Lagunera, el dirigente sindical consideró que, en caso de realizarse ajustes al cierre del presente ciclo escolar, será importante establecer mecanismos que permitan reforzar y recuperar los aprendizajes de las y los estudiantes.

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Propuestas para recuperación de aprendizajes tras ajustes

"Lo que sí tiene que cuidarse mucho es que, si se adelantara el fin del ciclo escolar, que pudiera recuperarse en el próximo ciclo, en lugar de entrar el primero de septiembre, entrar el 7 o el 14 de agosto para actividades de fortalecimiento del aprendizaje y de los conocimientos que hayan adquirido los niños durante el presente ciclo escolar, y recuperar lo que se perderá", comentó.

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