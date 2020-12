Sólo con boleto, queretanos podrán visitar a Virgen de Guadalupe

Únicamente podrán ingresar a La Congregación, santuario de la Virgen de Guadalupe en Querétaro, los días 11 y 12 de diciembre quienes soliciten y se les entregue su boleto gratuito, medida que se estableció con motivo de la pandemia, indicó el vicario general de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, quien invitó a los fieles a acercarse al templo con anticipación para garantizar su entrada, mientras que a quienes no alcancen boleto, los llamó a entender la situación que se vive ante la pandemia y a participar de las celebraciones de manera virtual.

Hasta este momento, las nuevas restricciones indican que se podrán mantener las misas presenciales, mientras que los recintos no superen una ocupación máxima de 25%.

Las misas, en general, se realizan por debajo de ese porcentaje, debido a que entre la población aún existe mucho miedo en participar ante la existencia de la pandemia, sin embargo, las celebraciones del 12 de diciembre siempre generan un gran interés, de tal forma que debieron tomarse medidas adicionales para reducir los riesgos de contagio.

Las tradicionales mañanitas del 11 se van a transmitir vía digital, solamente ingresarán los que cantarán, de ahí que será "pequeñísima la participación"; se podrá seguir a partir de las 22:00 horas, a través de la página de la Diócesis.

El 12 se realizarán misas cada dos horas, con un aforo de 60 personas, todas con boleto. La programación se planeó para tener una hora de misa y una hora para limpiar el recinto a profundidad, declaró al afirmar que "el mejor regalo que le podemos hacer a la Virgen de Guadalupe es ... con humildad aceptar las disposiciones", para proteger la vida propia y la de los demás.

La primera misa se efectuará a las 6:00 horas, la última a las 20:00 horas. La Diócesis, particularmente el personal del templo, mantendrá comunicación permanente con Protección Civil. Las iglesias deben estar abiertas como signo de esperanza, es la instrucción del obispo Fidencio López Plaza, declaró Lara Becerril, al aseverar que la Iglesia católica ha respetado las restricciones que establecen las autoridades con cada cambio de semáforo.

Urgió a los sacerdotes a no relajar las medidas de prevención, a los fieles seguir fortaleciendo los cuidados y a la sociedad en general a ser más responsable, además de contar con una actitud de ayuda para, dijo, podernos salvar, teniendo en cuenta que "todos vamos en la misma barca".

La grey es respetuosa, de tal forma que conforme se difundan los nuevos lineamientos actuará en consecuencia.

Pueden celebrarse en este periodo sacramentos; tales como: bodas, bautismos y confirmaciones; pero se espera recibir cancelaciones ante las nuevas medidas anunciadas por las autoridades.