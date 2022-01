Sputnik-V sí puede utilizarse como refuerzo antiCovid: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam aseguró que el componente de la vacuna Sputnik-V está autorizado por las autoridades sanitarias federales para ser utilizado como tercera dosis contra el Covid-19.

A pregunta expresa que hay preocupación de la población de 40 a 49 años que por cuestiones laborales tiene que viajar al extranjero y no acepten como refuerzo el biológico ruso, la mandataria local, pidió confianza al señalar que todas las vacunas son buenas para protegernos de cuadros graves de Covid.

"Sí está autorizado por la Cofepris que es la instituciones que lo autoriza por parte de la Secretaría de Salud... Pues esperemos que no, todas las vacunas son buenas, todas, entonces que tengan confianza la ciudadanía en la vacuna que se está aplicando, lo importante es protegernos y eso es lo que está establecido con la vacunación", indicó.

Cabe mencionar que este lunes y hasta el sábado 5 de febrero, las personas de 40 a 49 años que hayan completado su esquema de vacunación contra Covid, hace al menos 4 meses, podrán recibir la vacuna de refuerzo en las 10 sedes que habilitó para este proceso.

"Biológico es complejo, no se ha terminado"

Ante las quejas de personas de 40 a 49 años de edad, principalmente de la alcaldía de Iztapalapa, de que presuntamente ya no hay vacunas en varias sedes, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, aclaró que no se han terminado las dosis de Sputnik-V, pero que el biológico es más complejo, ya que al descongelarse tiene 90 minutos para aplicarlas.

"No se acabaron las vacunas. Sputnik es la vacuna más compleja de manejo, al descongelarse tiene una ventana de aplicación de 90 minutos. El primer día de vacunación siempre es complejo al calcular las vacunas a descongelar por ahora. Una disculpa por los inconvenientes", escribió en redes sociales.

Sobre que hay desabasto en la sede de Voca 7, Iztapalapa, Eduardo Clark detalló que la Voca 7 lleva aplicadas 8 mil dosis este lunes de 24 mil 300 que se podrían aplicar, "hay vacunas para esa sede y para todas las 10 que tenemos. En la Voca 7 fluye el acceso, vacuna y egreso de las personas, hoy momentos la cola puede frenarse algunos minutos cuando se está descongelando la vacuna".