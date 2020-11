Sufre instituto del transporte robos y daños

El Instituto Mexicano del Transporte (IMT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reconoce debilidades en sus sistemas de seguridad que han provocado robos y daños en sus instalaciones.

De acuerdo con el Programa de Adquisición y Puesta en Operación del Sistema de Seguridad Perimetral e Iluminación del IMT, ahí la necesidad de aumentar los niveles de seguridad de estas instalaciones, pues "en los últimos cinco años se han presentado 15 incidentes de robo y daños a las instalaciones, cuyo monto en daños asciende a 225 mil pesos".

La coordinación de Administración y Finanzas del instituto explica que "aun cuando el monto por los daños representa solamente 0.08% del valor de los bienes de activo fijo en inventario, estimados en 285.8 millones de pesos, se considera indispensable aumentar el nivel de seguridad debido al riesgo latente de robo parcial o total de equipos especializados de los laboratorios".

No sólo se trata, agrega, del costo por reposición de equipo que pueda ser sustraído (equipo de cómputo, instrumental de algunos de los siete laboratorios), sino del riesgo que representa "la pérdida de información o en su caso de licencias de software especializado o incluso que el área deje de realizar sus funciones por el tiempo requerido para realizar la reposición del bien robado o dañado.

Ese conjunto, detalla, implica que se presenten retrasos e incumplimientos en los servicios técnicos que ofrece el IMT, como fue el robo de cable eléctrico del Laboratorio de Simulaciones de Maniobras de Embarcaciones, en 2015".

Pero además, "se pone en riesgo la integridad del personal que labora en el instituto".

El IMT informó que se han detectado áreas donde la cobertura del servicio de seguridad es muy baja debido a que sólo se cubren con rondines del personal asignado.

Esta situación genera riesgos de intrusión que pueden derivar en robos y daños a las instalaciones.

La vulnerabilidad descrita se incrementa en el horario nocturno debido a la baja visibilidad y la escasa iluminación, ya que sólo existen algunos reflectores colocados en los edificios y no se cuenta con alumbrado en las zonas perimetrales del predio del IMT, esto permite a los delincuentes cortar la malla ciclónica perimetral y ocultarse en las áreas de vegetación o entre los edificios.

Actualmente, y a fin de garantizar la protección de los bienes muebles e inmuebles propiedad del IMT, así como salvaguardar la integridad física del personal técnico y administrativo, clientes y demás usuarios, el instituto dispone de personal de vigilancia durante las 24 horas.

Sin embargo y debido a que el personal se encuentra en una ubicación definida y, aunque se realizan rondines a lo largo del día y la noche, no es posible vigilar la totalidad de las instalaciones de forma continua.

El IMT no cuenta con sistemas de seguridad (cámaras de video o alarmas) en el perímetro de las instalaciones, que permita complementar el servicio de seguridad de sus instalaciones.

Por ello, el instituto solicita 10.3 millones de pesos a ejercer el próximo año para la adquisición y puesta en operación de equipo de seguridad perimetral; cámaras de video vigilancia; aparatos de comunicaciones de seguridad y de iluminación interconectado para incrementar la seguridad de las instalaciones.