Sujeto mata a una mujer en Teotihuacán; luego se quita la vida

De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en la zona arqueológica de Teotihuacán y posteriormente se privó de la vida.

Como resultado de los hechos, una mujer de nacionalidad canadiense murió y tres personas más resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica.

En el sitio fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que colaboran en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Sheinbaum instruye a Gabinete de Seguridad a investigar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció ante las detonaciones registradas este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde autoridades han reportado un saldo de dos muertos, incluida una ciudadana canadiense, y al menos seis lesionados hasta el momento.

En sus redes sociales, la Mandataria federal indicó que instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos a familiares y personas lesionadas.

"Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", garantizó.

De acuerdo con la Presidenta, personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Cultura se dirige al sitio para brindar atención y acompañamiento, en coordinación con las autoridades locales.

"Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad", indicó.

A las 13:25 horas, el Gabinete de Seguridad anunció que de acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. En los hechos, falleció una mujer de nacionalidad canadiense.

"En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Las autoridades del Gabinete de Seguridad colaboran en las investigaciones para esclarecer los hechos", señaló el grupo estratégico.