Suspenderán "mañanera" del jueves por informe de gobierno

Al manifestar que es "un día especial", el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mañana jueves no se llevará a cabo su conferencia de prensa matutina, puesto que a las 11:00 horas presentará un informe de gobierno al cumplirse tres años de su victoria electoral.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo comentó: "mañana hay informe, porque mañana es un día especial, cumplimos tres años del triunfo, tres años, entonces habrá un informe aquí como los hacemos cada tres meses, a las 11 de la mañana".

En seguida, en Palacio Nacional, preguntó a los reporteros: "¿cómo ven ustedes, estamos en la mañana? ¿o mejor el informe, no?"

"Sí", respondieron.

"Mañana no hay mañanera", afirmó.

Desde que arrancó su gobierno, el 1 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado nueve informes trimestrales, algunos de ellos, y previo a la pandemia del Covid-19, en la plancha del Zócalo.