Tamaulipas, con cámaras del C5 dañadas por grupos armados

REYNOSA, Tamps., febrero 28 (EL UNIVERSAL).- El control por el trasiego de migrantes, la detención de objetivos delictivos, así como el aseguramiento de equipo táctico y de vigilancia a grupos que operan en la región, detonó la ola de inseguridad en al menos cuatro municipios de Tamaulipas, aseguró el secretario de Seguridad en el estado, José Jorge Ontiveros Molina.

En conferencia de prensa donde estuvieron además el secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores, y el procurador del Estado, Irving Barrios Mojica, se informó que hasta el momento se han contabilizado 60 cámaras dañadas en diversos puntos de Reynosa, Miguel Alemán, Díaz Ordaz y Camargo.

"Se les quitó su equipo de monitoreo, drones, cámaras, vehículos, fueron arriba de 15 vehículos monstruo, arriba de 30 armas, su respuesta a quedarse sin este equipo y sistema de monitoreo fue atentar en contra de las cámaras del estado. Hay investigaciones en proceso y cuando puedan ser procesadas, se irá sobre los responsables, ya tenemos a algunos de ellos que cuentan con un mandamiento judicial. El acuerdo del Grupo de Coordinación es ir en contra de ellos y de quienes hayan sido señalados posteriormente a los eventos".

El Secretario de Seguridad mostró gráficas de los decomisos, así como de las personas que hasta el momento han sido detenidas y además, los objetivos delictivos que aún restan por ser capturados y en lo cual dijo, ya se trabaja.

"Respecto a las cámaras, aún contamos con una gran cantidad de ellas, no estamos ciegos, podemos presumir que no nos dejaron amarrados de mano, estamos trabajando con la misma respuesta, pero cada cámara que se daña, el seguro la va a reponer y a instalar nuevamente. Son 25 puntos donde dañaron cámaras, considero que sean unas 60 equipos dañados, pero repito, no dañan la visibilidad que se requiere, porque cabe destacar que ya teníamos el C4 y se contaba con equipo".

Disputan migrantes El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, refrendó el compromiso de garantizar la seguridad de las familias tamaulipecas y aseguró que el principal problema por el que se han registrado situaciones de riesgo en diversos municipios del estado es por la disputa de grupos de migrantes.

Tras sostener una reunión con diversos mandos de seguridad en el Centro de Control y Comando C5 de Reynosa, el mandatario estatal indicó que se ha solicitado en reiteradas ocasiones a la autoridad federal, actúe en consecuencia para frenar la ola de inseguridad en el país.

"Refrendamos el compromiso de garantizar la seguridad de las familias de Tamaulipas, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir actuando con firmeza, determinación, con responsabilidad y dada la situación que se está viviendo en el país, aquí en Tamaulipas nosotros no vamos a bajar la guardia, ni hoy, ni mañana, ni nunca con todas las acciones que sean necesarias.

"Si bien es cierto que se les ha pegado muy duro a los grupos delictivos, por eso hay reacciones al respecto, si vale la pena destacar que uno de los principales que se tiene es la disputa y los grupos que están operando temas de migrantes que hemos insistido una y otra vez a la autoridad federal que actúe en consecuencia, eso es lo que se están disputando, es muy lucrativo para ellos el tráfico de migrantes".

Destacó que la principal ruta de migrantes viene vía Nuevo León. "Ya se ha señalado, algunos otros vienen del sur, entran por nuestro estado y se desvían a Nuevo León para distribuirse a otros estados como Coahuila y parte de la frontera de Tamaulipas, sin embargo por parte del grupo de coordinación y del Gobierno del Estado, seguiremos actuando como lo hemos hecho desde el inicio de nuestra administración y donde seguiremos coordinándonos".

Por su parte, el secretario general de gobierno, Gerardo Peña Flores, acompañado por el fiscal Irving Barrios Mojica así como el secretario de seguridad en Tamaulipas, José Jorge Ontiveros Molina, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer las acciones que en materia de seguridad, se vienen realizando en el estado.

"En días recientes hubo vandalismo hacia la infraestructura estatal, específicamente hacia las cámaras de vigilancia del C5, que ha sido uno de los grandes avances de la presente administración, que nos permite atender de manera eficaz la persecución del delito. Quiero que sepan que ha sido parte de la política pública de este estado que todos y cada uno de los diferentes generadores de violencia sin excepción tienen orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado y en función de eso las fuerzas del orden trabajan incansablemente".