Tec de Monterrey y Conalep regresan a clases presenciales en NL

Después de casi 15 meses de realizar desde casa actividades educativas de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, el campus local del Tecnológico de Monterrey reanudó este lunes las clases presenciales con un plan piloto que denominó "Regreso Consciente", con la participación de manera gradual de profesores y estudiantes.

En este plan piloto que se desarrollará del primero al 18 de junio, participará un grupo de más de 200 estudiantes, informó la institución educativa privada de educación superior y media superior.

El Itesm señaló que desde temprana hora de este lunes iniciaron los laboratorios, actividades LiFE y de cierre de semestre en el Campus Monterrey, cuidando que se mantuvieran estrictos protocolos de seguridad e higiene.

Según la institución educativa, desde noviembre del año pasado estaban listos para regresar, pues hay elementos que les dan mucha confianza, como son el tener pruebas aleatorias de saliva, un sistema de detección temprana del virus por medio del muestreo de las aguas residuales y la app de registro que les brinda trazabilidad.

A partir de este lunes y hasta el próximo 18 de junio, más de 200 estudiantes participarán en actividades como Fabricación de Nanoestructuras, Laboratorio de Diseño Digital, Derecho Empresarial y Propiedad Intelectual, entrenamientos de los equipos representativos de Futbol Soccer, el grupo estudiantil Roborregos, así como ejercicios de cierre de semestre de las carreras de LPO (Licenciado en Psicología Organizacional), Licenciado en Psicología (LP) e Ingeniero Físico Industrial (IFI).

Asimismo, en Empresas Familiares y Gobierno Corporativo, Introducción a la Vida Profesional, e Intersectionality, otherness and the global village.

El regreso a clases de manera presencial será gradual, incremental y flexible, pues se podrán incrementar o disminuir aforos dependiendo el comportamiento de la pandemia.

Para este regreso consciente, la Institución estableció medidas fundamentales para que se viva un proceso gradual, responsable y ordenado, como tomar el curso: Compromiso con mi Bienestar; utilizar en todo momento el cubrebocas; mantener una distancia de 1.5 metros respecto a otras personas; pasar por el filtro sanitario en los accesos al campus, y no presentarse en caso de tener sospecha o confirmación de contagio, entre otras.

Mario Adrián Flores, vicepresidente Región Monterrey del ITESM, comentó que están muy contentos con el regreso de los alumnos al campus, "es algo muy valioso que puedan volver después de hace más de un año de estar en casa ahora llega este momento", y dijo que incluso llegaron quienes están por graduarse porque "quieren disfrutar a la Institución antes de concluir".

El Tec de Monterrey precisó que todas las opciones de actividades y laboratorios hacia los estudiantes son voluntarias y previo a su llegada al Campus Monterrey, firmaron la Carta de Regreso Consciente que tienen disponible en la aplicación móvil que fue dispuesta como parte del filtro sanitario.

Al término de este periodo de reactivación, la Institución continuará con el Verano Académico, en el que se espera recibir al 30 por ciento del alumnado, siempre y cuando el semáforo federal y/o estatal no cambie a color rojo, y las condiciones del campus sigan permitiendo esa posibilidad.

Otra institución que reinició actividades en la entidad, a pesar de fuertes y pertinaces lluvias que hubo durante la mañana de este lunes, fue el Conalep, que en sus 17 planteles recibió en sus dos turnos a cinco mil 943 de un total de 21 mil 198 alumnos, informó el director general de la institución educativa, Roel Guajardo Cantú.

La convocatoria a clases presenciales se dirigió a los alumnos con rezago académico por falta de internet, equipo o disposición al trabajo, alumnos con autorización de los papás. El regreso se dio bajo estricta observancia del protocolo de seguridad sanitaria.

Docentes y trabajadores administrativos atendieron clases, prácticas en talleres y laboratorios, así como Certificaciones nacionales e internacionales, para ello fue necesario que hubiera acuerdo, consenso o sensibilización previa de docentes y personal administrativo.

La Universidad Autónoma de Nuevo León, que cuenta con la mayor cantidad de estudiantes y maestros en la entidad, en cambio regresará a clases en un sistema híbrido y presencial hasta el próximo semestre que inicia el cinco de agosto, pues para este 31 de mayo, día en el que el gobierno estatal determinó la reanudación de clases presenciales con un aforo máximo de 30 por ciento, la UANL había terminado el semestre en la modalidad a distancia, y esta semana están en periodo de exámenes finales, de manera virtual. A la UANL regresaron solamente algunos trabajadores administrativos que ya están vacunados.

Una situación similar a la UANL se dio en la Universidad de Monterrey (UDEM), donde el regreso a las aulas será el próximo siete de junio, cuando comienzan los cursos de verano, ya que el semestre de primavera que se llevó a cabo de manera virtual, terminó a mediados de mayo. Este lunes sin embargo regresaron a trabajar algunos empleados administrativos, principalmente de área de apoyo a los alumnos.