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Techumbre de pirámide, en actualización de costos y etapas: INAH

El Instituto destina 30 millones de pesos para modernizar espacios y mejorar servicios en la zona arqueológica.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 05:09 p.m.
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Techumbre de pirámide, en actualización de costos y etapas: INAH
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respondió en un comunicado acerca del abandono en el que se encuentra el proyecto de protección de la Pirámide de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacán. En su respuesta, el Instituto afirmó que "se cuenta con un proyecto integral de largo aliento que tiene que actualizar sus costos y etapas. Su ejecución requiere procesos especializados y será desarrollada en una segunda etapa", se puede leer en el comunicado.


      Asimismo, señaló que actualmente el INAH ejerce "una importante inversión de 30 millones de pesos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, destinada al fortalecimiento de la infraestructura general del sitio, la modernización de espacios museográficos y la mejora de servicios de atención a los visitantes".

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      De acuerdo con el INAH, la tardanza en ejecutar el proyecto para proteger el también llamado Templo de Quetzalcoatl deriva en "las complejidades técnicas, patrimoniales y estructurales necesarias para una intervención de esa naturaleza".
      El reconocido arqueólogo Sergio Gómez, director del Proyecto Tlalocan en el túnel de la Pirámide de la Serpiente Emplumada, declaró a este diario que dicho vestigio está en riesgo inminente, debido a que la humedad está desintegrando la piedra que lo conforma.
      El INAH negó que el Templo de Quetzalcoatl esté en abandono o en la omisión de labores de conservación, rehabilitación y protección. Sin embargo, aunque se dijo que desde 2024 comenzaría la construcción de la techumbre, necesaria para proteger la estructura, no se han iniciado labores ni se conoce mayor información sobre los fondos recaudados para dicho fin.

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