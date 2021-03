Tipificación de feminicidios data de administraciones pasadas, reviran a AMLO

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, y la senadora pianista Kenia López Rabadán aclararon que el tipo penal del feminicidio data de hace 12 años y no de ahora como aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este martes, el mandatario afirmó que el aumento de feminicidios en el país, obedece a que en su gobierno surgió la clasificación de este delito, que antes no existía, pues se consideraba únicamente como homicidio.

Sin embargo, Mancera, exjefe de Gobierno y exprocurador general de Justicia de la Ciudad de México, señaló que el feminicidio como delito se introdujo en 2009.

"El feminicidio ya se manejaba desde 2009, 2010, a nivel federal 2021, sino mal recuerdo. Ya tiene mucho tiempo, el tema de feminicidio es una lucha que se dio en la Ciudad de México y se estableció el tipo penal en el Código de la Ciudad de México, el Código del Distrito Federal fue de los primeros. Los primeros debates los tuvimos en la Conferencia Nacional de Procuradores".

Recordó que en aquel entonces en el Distrito Federal, por la media aritmética el feminicidio ameritaba prisión preventiva oficiosa, medida que en la actual administración se llevó a la Constitución.

En tanto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán lamentó que el presidente López Obrador "mienta de esa manera", pues el delito de feminicidio se tipificó hace casi 9 años, en junio de 2012. Dijo que el problema de no aceptar los asesinatos de mujeres, sean homicidios dolosos o feminicidios es que genera impunidad y pone en peligro a más de la mitad de la población en nuestro país.

"López Obrador debe entender que las mujeres están siendo asesinadas en su gobierno. Las cifras son claras: muere el 40% más que hace 5 años. Si no reconoce el problema no podrá erradicarlo. Este gobierno debería dar menos informes y las resultados", enfatizó la legisladora del blanquiazul.