Todo lo que debes saber de la jornada 6 Guardianes 2021

Comienza la jornada 6 del Guardianes 2021 con tres partidos este viernes; aquí te traemos todo lo que debes saber:

PUEBLA vs. FC JUÁREZ. Cumplirán 3 encuentros en Liga MX. Se repartieron los 2 juegos anteriores con un triunfo por equipo. Puebla se quedó con el único cruce en el Estadio Cuauhtémoc: 2-1 (Matías Alustiza y Lucas Cavallini; Darío Lezcano), en el Apertura 2019. La Franja sumó 2 de los 9 puntos posibles en casa y no marcó goles en sus últimas 2 presentaciones. Darío Lezcano, quien anotó en ambos cruces para Juárez, participó en 2 de los 3 tantos de Bravos en el certamen actual.

TIJUANA vs. LEÓN. Registran 22 duelos en el historial de Liga MX. León se impuso en los últimos 4 juegos ante Tijuana (1-3, 2-1, 1-2 y 2-1). Hubo 3 penales convertidos en los últimos 2 enfrentamientos (2 de Xolos y 1 de La Fiera). La última victoria de Xolos fue en el Clausura 2019: 0-1 (Gustavo Bou). El actual campeón mexicano no sumó puntos en condición de visitante en el Guardianes 2021. Por su parte, el once que dirige Pablo Guede conserva su invicto tras 5 jornadas (2 triunfos y 3 empates).

MAZATLÁN vs. ATLÉTICO DE SAN LUIS. Mazatlán goleó 5-0 a Atlético de San Luis en el único duelo en la máxima categoría. Se enfrentaron el 29 de octubre de 2020 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez (San Luis Potosí) y los tantos estuvieron a cargo de Luis Mendoza, Camilo Sanvezzo (hat-trick) y Fernando Aristeguieta. Atlético de San Luis completará la docena de partidos fuera de casa tras la reanudación del futbol por la pandemia. Lleva 9 derrotas consecutivas y sólo sumó 3 unidades (0-2 vs. Xolos).

GUADALAJARA vs. NECAXA. Chivas se impuso en los últimos 2 enfrentamientos en Liga MX (1-2 y 1-0). Necaxa se quedó con 1 de los últimos 13 encuentros ante el Rebaño Sagrado: 1-2 (Dieter Villalpando; Maximiliano Salas y Luis Gallegos), en el Apertura 2019. El resto, fueron 6 derrotas y 6 empates. Guadalajara derrotó al campeón de visita en la Jornada 5 y ocupa el tercer puesto en cuanto a efectividad goleadora en el torneo (12.1%). Los Rayos sumaron 1 punto de los últimos 12 en juego fuera de casa.

AMÉRICA vs. QUERÉTARO. Llegarán a 30 cruces en los torneos cortos de Liga MX. América se impone en el historial con 14 victorias, 7 derrotas y 8 empates. Querétaro se quedó con el último duelo: 4-1 (Hugo Silveira x2, Daniel Cervantes y Omar Islas; Sebastián Córdova), en el Guardianes 2020. América y Querétaro, dos de los animadores en la actual temporada, son los clubes que más veces abrieron el marcador (4) en el torneo. Las Águilas cosecharon el 100% de los puntos de local en 2021 (9).

PACHUCA vs. ATLAS. Tendrán un duelo crucial para salir del último puesto de la tabla de posiciones. Son los únicos equipos que no registran victorias en el Guardianes 2021 (2 empates y 3 derrotas). Pachuca cuenta con un invicto de 7 partidos ante el Rojinegro (4PG-3PE) y mantuvo el arco en cero en 5 de los últimos 6 encuentros en el historial. Víctor Guzmán (Pachuca), el jugador que más disparos acumula sin marcar (15) en 5 jornadas de 2021, fue el autor del último gol frente a Atlas.

PUMAS vs. TOLUCA. Pumas lleva 5 partidos sin perder frente a Toluca (4PG-1PE). Los Universitarios ganaron en los últimos 3 duelos en el historial de Liga MX: 2-1, 2-3 y 1-0. La última victoria de los Diablos Rojos fue en el Torneo Clausura 2018: 0-1 (Marcelo Díaz e/c). Toluca es uno de los líderes que presenta el Guardianes 2021. Los dirigidos por Hernán Cristante encabezan el rubro de goles (12) y asistencias (8). Por su parte, el actual subcampeón de México cosechó 1 punto de los últimos 9 en disputa.

SANTOS LAGUNA vs. MONTERREY. Empataron en las últimas 2 ediciones del Clásico Norteño (1-1 y 2-2). Rayados lleva 3 encuentros invicto en el historial y su última victoria terminó 5-2 en la ida de los Cuartos de final del Apertura 2019. El defensor argentino Nicolás Sánchez estuvo presente en el marcador en los últimos 3 años frente a Santos Laguna (2018 x2, 2019 y 2020). Monterrey (ningún gol recibido) y Santos (2 goles recibidos) cuentan con las vallas menos vencidas de la actual competencia.

TIGRES vs. CRUZ AZUL. Se repartieron la última docena de enfrentamientos en Liga MX (4 victorias por lado y 4 empates). Tigres lleva 6 partidos sin ganar en El Volcán frente a la Máquina Cementera (4PE-2PP). Su última victoria fue 1-0 (Édgar Lugo), en el Apertura 2014. Luis Romo anotó en las últimas 2 victorias de Cruz Azul contra Los Felinos en 2020. André-Pierre Gignac y Carlos González (Tigres) y Jonathan Rodríguez (Cruz Azul) presentan los mejores promedios de remates por juego (6).