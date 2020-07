Toluca evalúa medidas sanitarias por Covid colonia por colonia

El gobierno municipal de Toluca evalúa estipular medidas sanitarias por colonia, pues a diferencia de hace dos semanas cuando la zona norte de la capital mexiquense concentraba los casos y fallecimientos de Covid-19, ha migrado a la región sur, en donde hay un riesgo de "rebrote". Ricardo Moreno Bastida, secretario del Ayuntamiento de Toluca, informó que entre las acciones se encuentra la suspensión de instalación de tianguis, las misas, el cierre de negocios en las colonias o comunidades con más problemas, y sería con base al seguimiento diario de la pandemia.

Actualmente Toluca reporta 560 fallecimientos y 4 mil 138 casos, siendo San Mateo Otzacatipan, San Pablo Autopan los que concentran la estadística de casos; sin embargo, "en la zona sur nos preocupa el fenómeno en Tlacotepec, que cruza por Capultitlán, porque este último al ser un centro comercial de servicios de esa región podría presentar un brote, que podría expandirse gravemente".

Por lo anterior, dijo, lo que buscan es aplicar medidas de contención en esa zona, que desde hace dos semanas presentó serias cifras de contagios. "Estamos analizando si dentro de nuestras facultades podemos tomar algunas medidas concentradas en colonias y delegaciones específicas para evitar un rebrote generalizado, con la finalidad de no afectar garantías de legalidad". Puntualizó que además la Sala Covid cambiará la forma de comunicar los avances de la emergencia sanitaria, con reportes semanales, de modo que la gente identifique cuál ha sido la evolución en la capital mexiquense.

Moreno Bastida añadió que las cifras actualmente son buenas, pues ha disminuido sustancialmente el número de contagios, siendo el 15 de junio cuando la tasa de mortalidad fue de 96 personas por semana y actualmente en julio es de 44 semanales, que se ha sostenido por más de 15 días. "Lo que me permite afirmar tres cosas: en las líneas del tiempo cuando cerramos los Portales tuvo un impacto, el cierre del centro de la ciudad y finalmente hay un descenso de muertes tras esas medidas asumidas", aclaró. Agregó que con base en la encuesta sobre el cumplimiento del uso del cubrebocas el 95% de los transeúntes lo usan en la vía pública y el transporte público, que es ahora parte de la indumentaria cotidiana y de mantenerlo, eso les permite prever que habrá menos de 10 fallecidos por semana en tanto no haya vacuna.