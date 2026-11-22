¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MELCHOR OCAMPO, Méx.- Una toma ilegal de combustible provocó una megafuga en una zona con terrenos de cultivo, en la comunidad de Tepetongo. En el lugar, fue hallada entre la tierra la toma ilegal de la que brotó la megafuga, y a unos metros, las autoridades se encontraron con una pipa con dos contenedores tipo salchicha. No hubo personas lesionadas ni detenidas por estos hechos.

El gobierno municipal de Melchor Ocampo informó que la fuga del hidrocarburo fue detectada alrededor de las 2:00 de la madrugada del sábado, y de inmediato comenzó la movilización de los servicios de emergencia al lugar.

De acuerdo con Azael Vélez, Coordinador de Protección Civil y Bomberos de Melchor Ocampo, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) cerraron la toma clandestina de hidrocarburo.

Autoridades dieron aviso a pobladores del fraccionamiento Parque San Mateo para que tomaran precauciones como el cierre de ventanas y puertas, debido a la cercanía y el fuerte olor a combustible, a consecuencia de la fuga. Además, se estableció un perímetro de seguridad de 100 metros a la redonda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Como parte de las acciones de seguridad, se suspendió el bombeo del poliducto Tula–Azcapotzalco y se realizaron maniobras para reducir la presión. Estas maniobras no representan ningún riesgo para la población y comunidades cercanas", explicó Pemex.