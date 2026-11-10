Trabajadores del IMSS, a las calles

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Ciudad de México.- Este lunes, los trabajadores sindicalizados y pensionados del IMSS volvieron a marchar en la Ciudad de México, por cuarta ocasión, sin que alguna autoridad del Seguro Social o del sindicato se acercara a dialogar.

Lo mismo hicieron médicos y enfermeras en Monterrey, Guanajuato y Puebla. Desde las 15:00 horas se reunieron afuera del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y, aunque no fueron ni la décima parte de los 7 mil que marcharon el 13 de octubre, igual gritaron las carencias.

Las peticiones son las mismas que detonaron las movilizaciones en todo el país, desde el pasado 1 de octubre: aumento salarial de 10% y destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Entre consignas como "¡La base unida jamás será vencida!", "¡Seguro social, patrimonio nacional!", "¡Se ve, se siente, la base está presente!", "¡Olivos, entiende, la base no se vende!", "¡Después de trabajar venimos a luchar!", los inconformes denunciaron que han escalado las intimidaciones y el hostigamiento por parte de los directivos de las unidades médicas hacia el personal médico que ha salido a manifestarse.

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Cerca de las 19:00 horas llegaron al Zócalo e ingresaron por un costado de la SCJN, por donde caminaron hasta el frente de Palacio Nacional. Allí también entregaron una solicitud con su pliego petitorio, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Vamos a seguirnos movilizando, pero sobre todo estamos estructurándonos ya en una asamblea a nivel nacional, para seguir trabajando en la estructura política que lanzará a los mil 300 delegados, cuando tarde o temprano tengan que soltar ese congreso extraordinario", explicó Rafael Soto, vocero de los trabajadores del CMN Siglo XXI.