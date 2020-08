Transitar hacia el semáforo amarillo depende que nos cuidemos: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que el caminar hacia el semáforo amarillo y no regresar al rojo dependerá de que todos nos cuidemos, aunque reconoce las dificultades económicas que están pasando muchas familias en la capital.

"Recuerden que la pandemia continúa y mientras no haya una vacuna o un medicamento que disminuya los casos graves, es indispensable el uso de cubrebocas, la sana distancia y todas las medidas sanitarias. Hasta ahora la gran mayoría de la ciudadanía sigue cooperando, pero les convoco a que hagamos un esfuerzo adicional. El gobierno tiene responsabilidad, pero la ciudadanía también, juntos vamos a salir adelante", comentó en un video publicado en sus redes sociales.

Expuso que la siguiente semana la capital del país permanece en semáforo naranja, pero con una alerta, pues desde hace más de 10 días ha habido una tendencia al alza en hospitalizaciones generales.

"Desde principios de abril hasta cerca del 16 de mayo tuvimos un crecimiento en la hospitalización... En los 57 hospitales públicos y privados de la ciudad de México, entre mediados de mayo y el 10 de junio, se mantuvo estable en cerca de 4 mil 500 camas ocupadas, después vino un descenso hasta hace casi cerca de 10 días que se mantiene una ocupación promedio en alrededor de 3 mil 400 camas, lo cual representa cerca del 50% de las camas disponibles en hospitales para enfermos graves de Covid-19 en la Ciudad", dijo.

La jefa de gobierno presentó tres distintos escenarios que pueden ocurrir en la ciudad para los siguientes meses, "si nos cuidamos podemos caminar hacia la línea verde (según la gráfica mostada en el video) que va disminuyendo poco a poco las hospitalizaciones. Pero si no somos responsables corremos el riesgo de empezar a aumentar".