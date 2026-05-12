Tras ataque a su antigua casa, Rubén Rocha no pidió más seguridad

CULIACÁN, Sin., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- El

a la antigua casa donde vivió el gobernador con licencia

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no motivó que éste solicitara aumentar su seguridad personal, comentó la gobernadora interinaLadonde Rocha Moya vivió haceen la, en la capital del estado, la mañana del sábado pasado fue objeto de unconcontra la fachada, puertas y ventanas, sin que los responsables fueran detenidos.Sobre estos hechos, la mandataria estatal interina comentó que hasta el momento no tiene conocimiento que Rocha Moya haya solicitado reforzar su seguridad personal ni ha tenido contacto con él.Dio a conocer que los datos que conoce del inmueble es que tiene, por lo que no hubo personas lesionadas en el ataque.Bonilla Valverde externó que elque tuvo con el gobernador con licencia temporal fue la semana pasada, cuando ella nombró gobernadora interina, ya que la felicitó por su nominación.