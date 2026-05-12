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Tras ataque a su antigua casa, Rubén Rocha no pidió más seguridad

Yeraldine Bonilla informó que Rocha no ha solicitado reforzar su seguridad tras el ataque.

Por El Universal

Mayo 12, 2026 03:48 p.m.
A
Tras ataque a su antigua casa, Rubén Rocha no pidió más seguridad

CULIACÁN, Sin., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- El

ataque a balazos
a la antigua casa donde vivió el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya

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no motivó que éste solicitara aumentar su seguridad personal, comentó la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.
La residencia donde Rocha Moya vivió hace más de diez años en la colonia las Quintas, en la capital del estado, la mañana del sábado pasado fue objeto de un ataque a balazos con armas automáticas contra la fachada, puertas y ventanas, sin que los responsables fueran detenidos.
Sobre estos hechos, la mandataria estatal interina comentó que hasta el momento no tiene conocimiento que Rocha Moya haya solicitado reforzar su seguridad personal ni ha tenido contacto con él.
Dio a conocer que los datos que conoce del inmueble es que tiene más de diez añosdeshabitado, por lo que no hubo personas lesionadas en el ataque.
Bonilla Valverde externó que el último contacto que tuvo con el gobernador con licencia temporal fue la semana pasada, cuando el Congreso del Estado la nombró gobernadora interina, ya que la felicitó por su nominación.

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