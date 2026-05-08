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Tras controversia, la SEP revisará fecha de regreso a clases

"Lo que queremos es que no haya una afectación educativa o rezago", señaló Mario Delgado

Por Agencias

Mayo 08, 2026 04:15 p.m.
A
Mario Delgado Carrillo / Foto: SEP

Mario Delgado Carrillo / Foto: SEP

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal, Mario Delgado Carrillo, señaló que se mantiene la decisión de concluir el ciclo escolar el 5 de junio, no obstante, se analizará la fecha de regreso a clases.

Esto, luego de la controversia generada por el ajuste al calendario oficial 2026, mismo que prevé el regreso a clases en educación básica hasta el 17 de agosto.

Delgado Carrillo indicó: "vamos a salir el 5 de junio y los maestros permanecerán hasta el día 12 para concluir labores administrativas... lo que queremos es que no haya una afectación educativa o rezago. Vamos a revisar la fecha de regreso para garantizar el máximo aprovechamiento", señaló.

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