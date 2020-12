"Tras despenalización de aborto en Argentina, México sigue en 2021"

Luego de que el Senado de Argentina aprobara la legalización del aborto después de una sesión seguida a nivel internacional, el colectivo Las brujas del mar publicó en sus redes sociales una "predicción" sobre la despenalización del aborto en México.

"Y en el 2021 nos toca a nosotras. No es promesa, es predicción", se puede leer en su cuenta de Twitter.

Con la aprobación de la ley en Argentina, la práctica del aborto no será considerada delito hasta la semana 14 de gestación. Así lo establece la ley aprobada esta madrugada el Senado con una mayoría de 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

La votación se extendió por horas desde la tarde de este martes y concluyó la madrugada del miércoles; cuando se declaró aprobada la legalización del aborto, miles de personas proaborto se congregaron afuera del Congreso celebraron el triunfo del sí.

Pese a varias iniciativas a nivel nacional, en México es un tema aún no legislado a nivel federal.

La escritora y columnista de EL UNIVERSAL, Sabina Berman, tuiteó lo siguiente:

"La Ley para el aborto legal y seguro está ya redactada en México. @mario_delgado se comprometió a que se apruebe en marzo 2021. Vamos Méxica".