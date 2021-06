Tras trifulca en CEN del PRI, amagan con plantón indefinido

Pese a la violencia que se desató la tarde de este martes, los manifestantes que se instalaron alrededor de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para exigir la renuncia del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, mantendrán el plantón de manera indefinida, hasta que se atienda su demanda.

Los manifestantes, afines al grupo que encabezan el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y Nallely Gutiérrez Gijón, presidenta del Colegio Nacional de Profesionales en Derecho, colocaron mantas para demandar cambios en la dirigencia priista y bloquearon los accesos peatonales y vehiculares sobre la Avenida Insurgentes, y las calles de Héroes Ferrocarrileros y Luis Donaldo Colosio.

En este marco de confrontación, los sectores y organizaciones priistas cerraron filas entorno a la dirigencia partidista, encabezada por Moreno Cárdenas, ante los embates de Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez Gijón. "Es de señalar que ambos personajes cuentan con una trayectoria cuestionable y han estado vinculados a tratos con Morena para desestabilizar a nuestro partido desde hace un par de años", denunciaron.

Señalaron que en el caso de Gutiérrez Gijón, el haber apoyado a candidatos de otros partidos distintos al PRI la hace merecedora de la expulsión, sobre todo cuando hay evidencia fotográfica en la que la exsecretaria de Vinculación hace evidente su proselitismo a favor de contendientes de Morena, del Partido Encuentro Social (PES) y de Movimiento Ciudadano (MC).

"En estos momentos sería pertinente preguntar a Nallely Gutiérrez qué actividades realizó para conseguir votos para el PRI en las pasadas elecciones (pues) es evidente que ha sido aleccionada para lastimar la estructura del partido, con la intención de favorecer a Morena, al tiempo que demuestra su débil pertenencia partidista al mostrar su enojo por no haber sido considerada para una candidatura o puesto en el PRI nacional".

En el caso del exgobernador de Oaxaca criticaron sus tratos con gente cercana a Morena, "quien ha buscado ya la presidencia del CEN, para ceder el control de este instituto político a los morenistas. Es importante considerar las investigaciones abiertas por presunta corrupción durante su ejercicio de gobierno en Oaxaca y por el presunto vínculo con la muerte de activistas y periodistas en dicha entidad", advirtieron.

El pronunciamiento de apoyo al Comité Ejecutivo Nacional del PRI fue suscrito por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), la Red Jóvenes X México (RJXM), la Fundación Colosio, el Movimiento PRI Mx y el Instituto Reyes Heroles.

Agreden a militantes

Simpatizantes priistas fueron agredidos en las inmediaciones de la sede nacional del PRI, tomada desde la mañana de este martes por militantes encabezados por el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, y la presidenta del Colegio Nacional de Profesionales, Nallely Gutiérrez, quienes exigen la renuncia del presidente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, por los resultados electorales del 6 de junio.

La violencia se desató cuando simpatizantes de la dirigencia nacional acudieron a las instalaciones del partido en la Ciudad de México a fin de manifestar su respaldo al Comité Ejecutivo Nacional y fueron perseguidos por gente armada con palos, petardos y presuntas armas de fuego, con un saldo final de una persona herida con arma de fuego y varios lesionados con golpes contusos y lesiones.

El Comité Ejecutivo Nacional denunció que sus militantes fueron agredidos "a punta de balazos" por gente de Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez, quienes "son parte de un comando armado que vino a violentar a nuestra militancia", por lo que exigió a las autoridades detener a quienes "usan las balas para atacar a militancia pacífica".

"El CEN del PRI rechaza de manera contundente la violencia y provocaciones del grupo golpista encabezado por Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez, en contra de militantes y empleados de este instituto político que estaban cerca de la sede nacional", señaló en un comunicado.

Advirtió que no se puede solapar este tipo de conductas de violencia, y aseguró que "los balazos, golpes y heridas perpetradas contra activistas de sectores del PRI como la Unidad Revolucionaria y Movimiento Territorial son signo de la desesperación y el descontrol de un grupo que quiere desestabilizar al PRI y que está vinculado a Morena".

Moreno Cárdenas denunció lo ocurrido a través de redes sociales. "Estas son las prácticas que no tienen cabida en el PRI. Es grave que se orquesten ataques armados contra nuestra militancia pacífica. Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez representan todo lo que el priismo no quiere. ¡La dirigencia para la que fui electo y el priismo no lo permitiremos!", sentenció.

En redes sociales, el PRI exhibió videos en lo que se observa el momento en que los simpatizantes de la dirigencia son atacados por decenas de personas: "Este es el equipo de gente armada que Ulises Ruiz envió al PRI, en donde había un evento de militantes para respaldar a la dirigencia nacional.

"No vamos a permitir que la violencia se apodere del PRI. A punta de balazos quieren dividirnos. ¡No lo vamos a permitir!", advierte la publicación priista.

Uno de los militantes priistas, Alan Coronel, narró cómo sufrió la agresión por parte de los opositores, y afirmó haber sido atacado con un petardo. "Me golpearon, aventaron un petardazo y de la nada me pegaron. Estábamos pacíficamente", denunció el joven, a quien se observa con todo el rostro ensangrentado.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI tiene en sus manos una solicitud de expulsión de Nallely Gutiérrez Gijón, quien es acusada de haber apoyado a candidatos de otros partidos durante el proceso electoral.

La solicitud de expulsión la presentó el consejero nacional Armando Barajas, quien alega que Gutiérrez Gijón se dedicó a apoyar a candidatos de Morena en la Ciudad de México.