Trasladan al Reclusorio Norte a "El Vaca"

Como parte de las medidas cautelares que se impusieron a José Armando, alias "El Vaca", presunto autor intelectual del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue trasladado al Reclusorio Norte.

La Fiscalía capitalina hizo esta petición durante la audiencia inicial desarrollada ayer, como parte de las medidas en contra del líder de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y debido al antecedente de fuga de tres integrantes del cártel de Sinaloa del Reclusorio Sur, el pasado enero.

El traslado del delincuente se realizó las primeras horas de este martes, luego de que un juez calificará de legal su detención la noche del lunes por los delitos de cohecho, narcomenudeo y portación de arma de fuego; sin embargo, no está siendo acusado por el atentado contra el jefe de la Policía capitalina.

De acuerdo con las fuentes, el traslado también correspondió para no desestabilizar el penal capitalino. En el Reclusorio Norte, se encuentra detenido Abigail González Valencia, "El Cuini", brazo financiero del CJNG.

José Armando "N" alcanzó a burlar la justicia, pues aunque un juez de control declaró de legal su detención, el Ministerio Púbico, no le pudo imputar homicidio, tentativa de homicidio, ni su participación en los hechos registrados el viernes pasado.

A este lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a cuatro de sus cómplices, de entre los que destacan dos mujeres, todos detenidos en calles de la alcaldía Tláhuac, les imputaron delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a quienes la autoridad ministerial consignó como parte de las detenciones derivadas por los hechos en la colonia Lomas de Chapultepec.