Tribunal rechaza impugnación de Félix Gallardo contra pena de 40 años

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (EL UNIVERSAL).- El fundador del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Felix Gallardo, "El Jefe de Jefes", sufrió un revés en su intento de echar abajo la sentencia de 40 años de prisión que se le dictó en abril de 2003 por acopio de armas, cohecho y delitos contra la salud.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que carece de facultades para pronunciarse en torno a la impugnación que el histórico capo interpuso luego que este órgano jurisdiccional le negó el amparo contra la sentencia, debido a que se trata de un caso juzgado en el que se cumplieron los requisitos legales.

"Este Tribunal Colegiado carece de facultades para pronunciarse en torno a la tramitación de dicha solicitud incidental, ya que no se encuentra contemplada dentro de la normatividad que rige el actuar de este órgano jurisdiccional dentro del presente juicio de amparo directo", determinó el Segundo Tribunal.

Indicó que su tramitación no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, "sino que se encuentra en la legislación única de ejecución de las penas; respecto de la cual, este órgano de amparo no tiene facultades para aplicarla de manera directa, como si se tratase de un juez de ejecución".

Actualmente, el capo cumple una sentencia de 37 años en el penal del Altiplano, por el asesinato del agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA, Enrique "Kiki" Camarena, en 1985.