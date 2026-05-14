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Un año sin detenidos en feminicidio de Valeria Márquez en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco ha realizado más de 100 diligencias y 1,500 horas de análisis en el caso.

Por El Universal

Mayo 14, 2026 04:24 p.m.
A
Un año sin detenidos en feminicidio de Valeria Márquez en Jalisco

GUADALAJARA, Jal., mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Un par de líneas de investigación que no se revelan por sigilo, ningún detenido ni sospechoso que amerite ser buscado, esos son los avances que tiene la

Fiscalía de Jalisco
sobre el feminicidio de la influencer Valeria Márquez a un año de haber ocurrido.

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La vicefiscal de Investigación Especial en Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, Elizabeth Canales, reconoció este jueves que, desde el 13 de mayo de 2025, cuando un sicario entró al salón de belleza de la joven en Zapopan y le disparó mientras ella transmitía en vivo, no se ha liberado ninguna orden de aprehensión por el caso.
Sin embargo, la funcionaria aseguró que la investigación avanza y, en conferencia de prensa, hizo un recuento de las diligencias que ha realizado la Fiscalía para tratar de resolver este feminicidio.
"La carpeta consta de aproximadamente 10 tomos de más de 100 diligencias realizadas, más de 45 entrevistas, más de 50 inspecciones que corresponden a más de mil 500 horas de análisis de vídeos tanto de cámaras de C5 como de cámaras privadas. Diversas peticiones de datos conservados, que eso consiste en análisis especializado de personal en técnicas de inteligencia, análisis y recolección de medios abiertos, diversas colaboraciones (solicitadas) a otros estados y sobre todo el seguimiento".
Por su parte, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, indicó que en su momento se abrieron varias líneas de investigación y aunque todavía no se descarta ninguna de ellas por completo, son dos las que se han consolidado y van más avanzadas, no obstante, evitó detalles argumentando el sigilo de la investigación.
Aproximadamente un mes después del feminicidio de la influencer, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recogió el rumor un lugarteniente del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificado como Ricardo Ruiz Velasco, alias "El Doble R", mantenía una relación sentimental con al joven y, en un comunicado sobre sanciones impuestas a miembros del Cártel, lo señaló como principal sospechoso, sin embargo, la Fiscalía del estado afirmó que no tenía ningún elemento para vincular a este personaje con el crimen.
Además, González de los Santos ha revelado que la falta de cooperación de la familia y el círculo cercano de la influencer han complicado las indagatorias.
Otro hecho que ha marcado este caso fue la aparición, seis días después del crimen, de un ramo de flores con la leyenda "Perdón2 en el salón de belleza donde sucedieron los hechos, y aunque la autoridad logró detectar en qué florería se compró y preparó el arreglo, no pudieron establecer quién fue el comprador.

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