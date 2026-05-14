Un año sin detenidos en feminicidio de Valeria Márquez en Jalisco

GUADALAJARA, Jal., mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Un par de líneas de investigación que no se revelan por sigilo, ningún detenido ni sospechoso que amerite ser buscado, esos son los avances que tiene la

sobre el feminicidio de la influencer Valeria Márquez a un año de haber ocurrido.

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La vicefiscal de Investigación Especial en Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia,, reconoció este jueves que, desde el, cuando un sicario entró alde la joven en Zapopan y le disparó mientras ella transmitía en vivo, no se ha liberado ninguna orden de aprehensión por el caso.Sin embargo, la funcionaria aseguró que lay, en, hizo un recuento de las diligencias que ha realizado la Fiscalía para tratar de resolver este feminicidio."La carpeta consta de aproximadamentederealizadas, más de 45 entrevistas, más de 50 inspecciones que corresponden a más de mil 500 horas de análisis de vídeos tanto de cámaras de C5 como de cámaras privadas. Diversas peticiones de datos conservados, que eso consiste en análisis especializado de personal en técnicas de inteligencia, análisis y recolección de medios abiertos, diversas colaboraciones (solicitadas) a otros estados y sobre todo el seguimiento".Por su parte, el fiscal del estado,, indicó que en su momento se abrieron varias líneas de investigación y aunque todavía no se descarta ninguna de ellas por completo, son dos las que se han consolidado y van más avanzadas, no obstante, evitó detalles argumentando elAproximadamente un mes después del feminicidio de la influencer, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recogió el rumor un lugarteniente del Cártel de Jalisco Nueva Generación () identificado como, alias "", mantenía una relación sentimental con al joven y, en un comunicado sobre sanciones impuestas a miembros del Cártel, lo señaló como principal sospechoso, sin embargo, la Fiscalía del estado afirmó que no tenía ningún elemento para vincular a este personaje con el crimen.Además, González de los Santos ha revelado que lade la familia y el círculo cercano de la influencer han complicado las indagatorias.Otro hecho que ha marcado este caso fue la aparición, seis días después del crimen, de uncon la leyenda "Perdón2 en eldonde sucedieron los hechos, y aunque la autoridad logró detectar en qué florería se compró y preparó el arreglo, no pudieron establecer quién fue el comprador.