Un héroe chiquito derrota al Covid

Un dolor en el abdomen se tradujo en una de las pesadillas de David, un pequeño de ocho años de edad que sobrevivió al Covid-19 en junio del 2020.

Antes de llegar al hospital General Regional 251 del IMSS, ubicado en Metepec, el pequeño había presentado diversos síntomas que no apuntaban a una infección por coronavirus: le dolía el estómago, tenía fiebre y rash cutáneo.

Debido al estado del pequeño, sus padres decidieron correr al hospital, donde comenzaron a tratarlo, pero cuando el aire empezó a faltarle, decidieron hacerle la prueba Covid, un resultado positivo le cambió la vida.

En total, estuvo internado seis días y tuvo que mantenerse con oxígeno suplementario, jamás imaginaron sus padres que algo así podría pasarles.

David es un niño muy alegre y querido en su familia, es el menor de tres hermanos, dedicado a la escuela y responsable con las labores que le corresponden en casa, por lo que, para su familia, el que haya superado y sin secuelas al Covid, es una bendición.

"Estamos bien agradecidos, lo dieron de alta el Día del Padre, fue el mejor regalo para su papá. Gracias a todos los doctores, a las enfermeras, a todo el personal del hospital, cada uno tiene su función, ellos siguen con su labor sin miedo", declaró la mamá del pequeño fanático de Dragon Ball Z y quien sueña con ser policía.

Recuperado. De acuerdo con Roberto Carlos Padilla Valdéz, pediatra del HGR No. 251, el pequeño fue dado de alta con 95% de saturación y sin el apoyo de oxígeno, lo que benefició a su recuperación.

"La presencia de SARS-CoV-2 en pediátricos es inespecífica, los casos a nivel mundial nos han enseñado que la evolución de éstos no es predecible, tener un paciente como David nos ayuda a diagnosticar casos más complicados, que no presentan una sintomatología habitual o de pacientes de edades tempranas, como los lactantes, que no pueden expresar sus síntomas".

En el Estado de México, desde que inició la pandemia, se han confirmado 5 mil 56 casos de COVID-19 en menores de 14 años y se ha confirmado la muerte de al menos 52 infantes entre 0 y 4 años, por lo que la creencia de que el coronavirus es menos grave en este sector ha sido desechada por los especialistas.

Del total de casos, 4 mil 188 niños tuvieron la suerte de ser tratados en casa, pero 868 han tenido que ser hospitalizados, como David, y aunque no todos sobrevivieron, hay pequeños que lograron vencer al virus y este Día del Niño podrán disfrutarlo, volverán a ser los héroes y heroínas de sus vidas, tal como el día en que lograron dejar el hospital para reunirse con sus familias.