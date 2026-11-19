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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha logrado un notable ascenso de 71 posiciones en el QS Sustainability Rankings 2027, alcanzando el puesto 151 a nivel mundial y obteniendo una calificación de 88.8 puntos, la más alta en su historia. Esta destacada evaluación la sitúa como la universidad mejor posicionada en México y la segunda en América Latina, en aspectos de sustentabilidad.

En esta edición del ranking, la UNAM superó a más de 20 universidades mexicanas que también forman parte de la clasificación internacional, quedando solo detrás de la Universidade de São Paulo en el contexto latinoamericano. Según los resultados, la universidad ha registrado una mejora en las tres categorías evaluadas: Educación Ambiental, Intercambio de Conocimiento y Buen Gobierno, las cuales analizan las acciones relacionadas con la sustentabilidad y su impacto en la sociedad.

Eduardo Vega López, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, destacó que la inclusión de contenidos ambientales en los programas académicos ha sido un factor clave para este avance. "Una primera estimación identifica cerca de 650 asignaturas con contenidos de sustentabilidad en los diversos programas de licenciatura de la UNAM", mencionó. Además, señaló la importancia del fomento a la investigación interdisciplinaria y la integración de medidas ambientales en las actividades académicas, administrativas y comunitarias de la universidad.

Entre las iniciativas implementadas desde 2024 se encuentra la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad, la cual se centra en optimizar el uso de recursos naturales y en fortalecer la gestión ambiental dentro del campus. En la misma evaluación, el Tecnológico de Monterrey se posicionó en el lugar 259, seguido por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que ocupa la posición 775, quedando por debajo de la UNAM.

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Vega López también subrayó que la universidad mantiene esfuerzos en la conservación de áreas naturales ubicadas en sus instalaciones y en la optimización del uso del agua, medidas que son parte de su estrategia para disminuir el impacto ambiental. Este incremento de 71 posiciones representa un avance significativo para la Universidad Nacional, evidenciando su compromiso con la educación superior en temas de sostenibilidad, responsabilidad social y gobernanza.