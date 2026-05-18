UNAM organiza carrera nocturna en CU para comunidad universitaria

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Prepara tus tenis para correr en

y bajo las estrellas en esta

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que celebra una etapa especial para laSi quieres ser parte de la, que además se llevará a cabo en la espectacular, te damos la¿Cuántostendrá lanocturna enEn su, esta actividad celebrará elde lay, al mismo tiempo, pondrá a prueba tu condición física, tu mente y corazón.Con una extensión de 8, el banderazo de salida y la meta serán el, atravesando diversos circuitos mientras lasel cielo.No te preocupes si será tu primera, ya que no necesitas ser un. El evento va dirigido aly a la comunidad de estudiantes, exalumnos y hasta profesores.Para que lo tengas en cuenta antes de inscribirte, lanocturna contemplará diferentesde(estudiantes de la ENP, CCH, y sistema incorporado).(estudiantes de Escuelas y Facultades)Libre (hasta 50 an?os).(51 an?os en adelante).¿Cuánto cuesta participar en lanocturna deAún estás a tiempo de participar y todo lo que necesitas es registrarte en la página de lahttps://redpuma.unam.mx//Login.aspxUna vez que entres al sitio, selecciona "nocturna 2026", elige la modalidad y sigue las instrucciones que te llegarán a tu correo para realizar el pago en el. Losson:Alumnos: $200Acade?micos, trabajadores, exalumnos y sistema incorporado: $300: $400Al finalizar, te debe llegar lay necesitas presentarla el día del evento, junto con unay lavigente o INE en caso de ser público general para recoger tu paquete de corredor.Laes elen la, dentro del horario de las 11:00 a las 17:00 horas.¿Cuándo es lanocturna en¡Vete preparando! La grannocturna enserá el próximoa lasen el, con dirección Av. Insurgentes Centro S/N, C.U., Coyoacán, CDMX.Recomendaciones para irDe acuerdo con información de lade la UNAM, se recomienda realizar unapara evitar lesiones y acudir con unpara verificar que las condiciones físicas son óptimas.Ya en el mero día, es importante ingerir unamínimoantes del arranque, y 30 minutos antes es ideal consumir uncon proteína para obtener energía inmediata.Con sencillasestaráspara comenzar esta