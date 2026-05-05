UNAM otorga título de profesores eméritos a Narro Robles y Mora Catlett

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó conferir el grado de profesores eméritos al exrector José Ramón Narro Robles y al cineasta Juan Roberto Mora Catlett, en reconocimiento a sus aportaciones académicas, científicas y culturales dentro de la UNAM.

Reconocimiento a la trayectoria de José Ramón Narro Robles

Médico cirujano por la Facultad de Medicina, Narro Robles cuenta con estudios de posgrado en Medicina Comunitaria por la Universidad de Birmingham y una trayectoria de casi cuatro décadas en la docencia. Ha sido un referente en la consolidación de la medicina familiar como primer nivel de atención en México y América Latina, además de impulsar la creación del primer departamento de esta especialidad en la UNAM.

Entre sus aportaciones destacan la instauración del primer Centro de Simulación Médica del país, la creación de las licenciaturas en Ciencia Forense y Física Biomédica, así como el desarrollo de programas académicos que integran formación médica y de investigación en un mismo trayecto.

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Durante su gestión como rector, promovió la expansión académica con la creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en León y Morelia, además de centros de estudios mexicanos en el extranjero. Su producción académica incluye decenas de artículos científicos, capítulos de libros y obras especializadas, así como contribuciones en temas de salud pública como epidemiología clínica, obesidad y enfermedades no transmisibles.

Juan Roberto Mora Catlett y la institucionalización del cine en la UNAM

Por su parte, Mora Catlett ha sido una figura central en la institucionalización de la enseñanza del cine en la UNAM. Como impulsor del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, desarrolló el primer plan de estudios formal en esta disciplina, dejando atrás modelos empíricos para consolidar una formación académica estructurada.

Con más de 48 años de labor docente, ha formado a generaciones de cineastas, entre ellos Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki. Su obra cinematográfica, centrada en la construcción de una dramaturgia basada en tradiciones míticas prehispánicas, incluye producciones como "Retorno a Aztlán" y "Eréndira Ikikunari", además de una extensa trayectoria en documentales, cortometrajes y largometrajes.

En la misma sesión, el Consejo Universitario aprobó la entrega de las medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso a estudiantes de la Facultad de Derecho por su desempeño académico, y avaló modificaciones al Reglamento de Planeación, Evaluación y Simplificación de la Gestión Institucional para fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de los planes de trabajo universitarios.

Asimismo, el máximo órgano colegiado conoció el informe de la Comisión de Difusión Cultural, como parte de los trabajos de su tercera sesión del año.