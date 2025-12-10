logo pulso
Unesco declara patrimonio cultura a La Pasión de Cristo de Iztapalapa

La alcaldesa Aleida Alavez celebró el reconocimiento al tradicional viacrucis, una expresión cultural con casi dos siglos de historia

Diciembre 10, 2025 08:52 a.m.
Unesco declara patrimonio cultura a La Pasión de Cristo de Iztapalapa

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, expresó a través de sus redes sociales que se siente "muy orgullosa" de representar a la demarcación en la reciente declaratoria de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En su mensaje, reconoció al COSIAC y a las y los habitantes de Iztapalapa "por su dedicación en la preservación de una tradición de casi dos siglos de historia", una de las expresiones comunitarias más significativas del país.

La inscripción, anunciada este miércoles por la Unesco, otorga estatus global al mayor viacrucis de México, una representación que cada Semana Santa convoca a miles de personas y forma parte esencial de la identidad cultural de la región.

Durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental celebrada en Nueva Delhi, la subdirectora de Patrimonio Inmaterial de México, Edaly Quiroz, destacó que se trata de "una manifestación que trasciende lo religioso. Es un acto de unidad, fe y resiliencia, que reúne a la población en un ejercicio colectivo de memoria e identidad".

