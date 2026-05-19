Unesco reconoce avances en alfabetización y educación comunitaria en México

(EL UNIVERSAL).- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (

) reconoció los avances de México en

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, después una visita de evaluación hecha en el país, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización.El secretario de educación pública,en un comunicado que dicha Organización confirma el avance deorientadas a combatir el rezago educativo y ampliar el acceso a la alfabetización de jóvenes y adultos.Detalló que del, especialistas de lallevan a cabo una misión en México con el fin de conocer estrategias nacionales en materia educativa, como parte de lade alfabetización.Entregan deen ChiapasDurante la visita, la Secretaría de Educación Pública () presentó los avances de los programas "Chiapas Puede" y "Nombrando y Contando al Mundo", en los cuales se entregande alfabetización en la región Altos Tsotsil-Tseltal, en el municipio de Santiago El Pinar, Chiapas.Detalló que estarecorre diferentes puntos de la Ciudad de México y de Chiapas, incluidos Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Juan Chamula, Santiago El Pinar y San Cristóbal de las Casas, donde conocey círculos de estudio dirigidos a jóvenes y adultos.Laque durante la misión se revisan también espacios destinados a actividades del próximo Día Internacional de la Alfabetización y se constata elen comunidades con mayor rezago social.Afirmó que los resultados reflejan el compromiso delcon una, humanista y con justicia social, especialmente eny zonas históricamente marginadas.