Urge Mario Delgado a dejar disputas por la dirigencia de Morena

Arropado sólo por 15 de los 34 diputados locales de Morena del Congreso de la Ciudad, el candidato a la dirigencia nacional de ese partido, Mario Delgado, enfatizó que es urgente dejar la disputa por la dirigencia, "y vayamos a lo importante, como es estar a la altura de nuestro Presidente; nos toca dar continuidad al proyecto de la transformación".

Sin importar las medidas sanitarias de la sana distancia, el aspirante a encabezar el destino del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reveló que previo al discurso que ofreció a sus simpatizantes, sostuvo una reunión privada "con todas las diputadas y diputados del Congreso local" --cuando no eran ni la mitad de los legisladores.

"Coincidimos en que la unidad nos fortalece como partido, para repetir el triunfo en el 21 y tener buenos resultados", sostuvo ante la tímida mirada de la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, única diputada local que ha seguido al candidato desde el inicio de su campaña, pues no pertenece a la "tribu" que encabeza José Luis Rodríguez, que a últimas fechas se sumó a la tarea.

Y justamente, los legisladores que esta mañana se reunieron con el todavía coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, son los seguidores de Rodríguez Díaz de León, lo que mostró el divisionismo que existe en el Antiguo Palacio de Donceles.

Quizá por ello, Delgado Carrillo destacó que "es urgente dejar la disputa y vayamos a lo importante, al trabajo territorial, a organizar a la gente, a tocar casa por casa, a formar la estructura del voto y nos asegure el triunfo, como ocurrió en el 21", lo cual incomodó a los presentes.

"Estamos conscientes de que somos la generación del cambio. Nos toca asegurar la continuidad del proyecto de la transformación. Nada nos va a dividir. Ningún interés personal por encima de la transformación. Vamos a actuar siempre bajo nuestros principios y a nuestros valores", enfatizó.

Sin embargo, a sus espaldas los diputados y diputadas se miraban unos a otros, mientras Chavira de la Rosa, quien mantuvo distancia de sus demás compañeros de Donceles y Allende, tuvo la vista clavada en el piso.

"Tenemos ideales y compromisos con el pueblo de México, la esperanza que nos dio el triunfo en julio del 2018, en la confianza que nos dio de conducir la transformación, el cambio del país", insistió Mario Delgado, como para tatuar sus palabras en la mente de los legisladores, quienes, raro en ellos, llegaron puntuales a la cita.

El candidato nacional de Morena, añadió: "He hecho el compromiso con ellos, de que de resultar dirigente de Morena, vamos a tener un diálogo permanente y voy a ser incluyente, imparcial y apegado a los principios de Morena, sin amiguismos, sin influyentismos, sin sectarismos y, sobre todo, teniendo siempre respeto por todos y todas".

Y como para que no quede duda de lo que pretende de obtener el triunfo de dirigir el destino del partido guinda, Delgado Carrillo aclaró: "Nunca descalificarnos, insultarnos, denigrarnos entre nosotros. La pluralidad de pensamiento en Morena, es lo que nos enriquece. Así nos vamos a conducir, con mucha responsabilidad".

Por otra parte, informó que este miércoles el Instituto Nacional Electoral (INE), dará a conocer el resultado de la primera de las tres fases para que "el pueblo de México", elija al dirigente nacional de Morena.

"Hoy vamos a conocer los resultados de la primera encuesta de conocimiento. Lo que se pidió en esta primera etapa, fue exclusivamente lo del conocimiento. La segunda etapa será del 2 al 8 de octubre, y será para que la gente diga a quién conoce más", señaló.

Empero, aclaró que para esa segunda etapa, sólo estarán quienes superen el primer filtro; es decir, el propio INE, con base en los resultados en la etapa de conocimiento, depurará a los candidatos, de los que más conocidos están él, Mario Delgado Carrillo, y Porfirio Muñoz Ledo.

"Entonces estamos muy optimistas, confiados de que vamos a seguir adelante, en este proceso de la primera etapa que termina hoy y podamos concluir con éxito las siguientes dos etapas. Qué bueno que la gente decida, qué bueno que el pueblo de México elija al dirigente de Morena", comentó con abierta sonrisa Delgado Carrillo.

Por ello, soslayó, "eso nos pone, una vez más, en la tesis que siempre ha sostenido nuestro presidente López Obrador, que Morena no le pertenece a nadie, Morena no es de ningún grupo, Morena es del pueblo de México".