Usuarios reportan retrasos en Metro CDMX: líneas 1, 3, 8 y B afectadas
Pasajeros enfrentan demoras y trenes detenidos en estaciones como Pantitlán y Garibaldi.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo, usuarios delSistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos
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, largas esperas y saturación en distintas líneas de la red, principalmente en las líneas B, 1, 3 y 8.
¿Cuáles son las líneas afectadas?
Línea 8
En la Línea 8, pasajeros reportaron que los trenes permanecían detenidos realizando base en distintas estaciones: "Porque tiene que estar haciendo base el metro en la línea 8, ahora estamos en Escuadrón 201 esperando?", reclamó una usuaria; otro agregó: "Cuáles buenos días, si el servicio va bien lento, 20 min esperando en Garibaldi como por ?"
Línea 1
En la Línea 1, usuarios denunciaron retrasos en dirección Observatorio desde la terminal Pantitlán: "Por favor agilizar el transporte de la línea 1 dirección Observatorio. Aquí en la estación Pantitlán llevamos esperando más de 7 minutos", escribió un usuario; otro mencionó: "Háganos el favor de poner en movimiento el tren de la estación de Pantitlán, no puede ser que lleguen pero no se mueva".
Línea 3
En la Línea 3, pasajeros reportaron que los trenes permanecían detenidos por varios minutos en distintas estaciones rumbo a Universidad: "Buen día, qué problema tiene la línea 3 dirección Universidad que ya se ha quedado parada en la estación Eugenia" indicó un pasajero; otro señaló: "Más de 10 minutos parados en División, aparte lo que se tardaron en Tlatelolco y Balderas".
Línea B
En la Línea B, usuarios señalaron constantes detenciones entre estaciones: "Línea b cada estación de a 5 minutos parado y en esta última Romero Rubio 10", escribió un pasajero.
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