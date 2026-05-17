Usuarios reportan retrasos en Metro CDMX: líneas 1, 3, 8 y B afectadas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo, usuarios del

(STC) Metro reportaron

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, largas esperas y saturación en distintas líneas de la red, principalmente en las¿Cuáles son las líneas afectadas?En la, pasajeros reportaron que los trenes permanecían detenidos realizando base en distintas estaciones: "Porque tiene que estar haciendo base el metro en la, ahora estamos en Escuadrón 201 esperando?", reclamó una usuaria; otro agregó: "Cuáles buenos días, si el servicio va bien lento, 20 min esperando en Garibaldi como por ?"En la, usuarios denunciaronen dirección Observatorio desde la terminal Pantitlán: "Por favor agilizar el transporte de ladirección Observatorio. Aquí en lallevamos esperando más de 7 minutos", escribió un usuario; otro mencionó: "Háganos el favor de poner en movimiento el tren de la estación de Pantitlán, no puede ser que lleguen pero no se mueva".En la, pasajeros reportaron que los trenes permanecían detenidos por varios minutos en distintas estaciones rumbo a Universidad: "Buen día, qué problema tiene ladirección Universidad que ya se ha quedado parada en la" indicó un pasajero; otro señaló: "Más de 10 minutos parados en División, aparte lo que se tardaron en Tlatelolco y Balderas".En la, usuarios señalaron constantesentre estaciones: "cada estación de a 5 minutos parado y en esta última Romero Rubio 10", escribió un pasajero.