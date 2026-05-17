logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA BENE SAN LUIS

Fotogalería

LA BENE SAN LUIS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Usuarios reportan retrasos en Metro CDMX: líneas 1, 3, 8 y B afectadas

Pasajeros enfrentan demoras y trenes detenidos en estaciones como Pantitlán y Garibaldi.

Por El Universal

Mayo 17, 2026 11:09 a.m.
A
Usuarios reportan retrasos en Metro CDMX: líneas 1, 3, 8 y B afectadas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo, usuarios del

Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro reportaron retrasos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, largas esperas y saturación en distintas líneas de la red, principalmente en las líneas B, 1, 3 y 8.
¿Cuáles son las líneas afectadas?
Línea 8
En la Línea 8, pasajeros reportaron que los trenes permanecían detenidos realizando base en distintas estaciones: "Porque tiene que estar haciendo base el metro en la línea 8, ahora estamos en Escuadrón 201 esperando?", reclamó una usuaria; otro agregó: "Cuáles buenos días, si el servicio va bien lento, 20 min esperando en Garibaldi como por ?"
Línea 1
En la Línea 1, usuarios denunciaron retrasos en dirección Observatorio desde la terminal Pantitlán: "Por favor agilizar el transporte de la línea 1 dirección Observatorio. Aquí en la estación Pantitlán llevamos esperando más de 7 minutos", escribió un usuario; otro mencionó: "Háganos el favor de poner en movimiento el tren de la estación de Pantitlán, no puede ser que lleguen pero no se mueva".
Línea 3
En la Línea 3, pasajeros reportaron que los trenes permanecían detenidos por varios minutos en distintas estaciones rumbo a Universidad: "Buen día, qué problema tiene la línea 3 dirección Universidad que ya se ha quedado parada en la estación Eugenia" indicó un pasajero; otro señaló: "Más de 10 minutos parados en División, aparte lo que se tardaron en Tlatelolco y Balderas".
Línea B
En la Línea B, usuarios señalaron constantes detenciones entre estaciones: "Línea b cada estación de a 5 minutos parado y en esta última Romero Rubio 10", escribió un pasajero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Usuarios reportan retrasos en Metro CDMX: líneas 1, 3, 8 y B afectadas
Usuarios reportan retrasos en Metro CDMX: líneas 1, 3, 8 y B afectadas

Usuarios reportan retrasos en Metro CDMX: líneas 1, 3, 8 y B afectadas

SLP

El Universal

Pasajeros enfrentan demoras y trenes detenidos en estaciones como Pantitlán y Garibaldi.

No reprobar, riesgo para el aprendizaje
No reprobar, riesgo para el aprendizaje

No reprobar, riesgo para el aprendizaje

SLP

El Universal

Apagada marcha morenista
Apagada marcha morenista

Apagada marcha morenista

SLP

El Universal

Poco concurrida la manifestación en Chihuahua

Desmanes durante el festival Acamoto
Desmanes durante el festival Acamoto

Desmanes durante el festival Acamoto

SLP

El Universal