Va Por México acusa constante agresión a adversarios de la 4T

A casi un mes de la jornada electoral del 6 de junio, desde la coalición Va por México -que agrupa al PRD, PAN y PRI- se advierte que hay una agresión cotidiana desde Palacio Nacional contra los adversarios políticos de la 4T y ahora contra órganos constitucionales como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ello va en contra de la democracia.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Luis Espinosa Cházaro, representante del PRD en la Mesa Política de la coacción, subraya que los conflictos internos están en el partido en el poder, que en Morena es donde se están presentando candidatos señalados de violadores, irrespetuosos no sólo de sus terceros, sino de las reglas del juego.

Afirma que la coalición obtendrá 10 de las 15 gubernaturas en juego y, lo que hace unos meses parecía imposible -dice- con la coalición se podrá arrebatar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados.

"Vamos a tener una mayoría responsable en la Cámara de Diputados la cual construirá una coalición legislativa que camine a favor de México", ataja.

¿A un mes de las elecciones como ha avanzado la alianza opositora?

- De manera muy favorable lo que hace algunos meses, tres o cuatro meses que se veía imposible que Morena perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados, cuando comenzamos con esta coalición, la negociación empezó en 60 distritos y terminamos en 219, quizá hubiera habido más si el tiempo nos lo hubiera permitido, la ciudadanía, las organizaciones sociales, nos demandaban a los tres partidos juntarnos para poder tener un contrapeso y ser competitivos en las gubernaturas.

Hoy lo vemos ya en los números de nuestras encuestas, tenemos mayoría en San Lázaro en la siguiente elección y tendremos al menos 10 de las 15 gubernaturas que están en juego.

¿Ven agresiones en la contienda electoral?

- Bueno las agresiones vienen todos los días desde Palacio Nacional, se desacredita al INE cuando se habla de los conservadores que se reunieron, cuando se desacredita al Tribunal Electoral cuando se violenta la Constitución, esos son ataques a la democracia y ataques a los partidos que construimos esta democracia, porque la democracia en México se construyó desde el PRI, el PAN y el PRD.

A lo largo de los años con ese mismo árbitro, con ese mismo Tribunal, Morena llegó al poder en 2018 y ahora que el Tribunal aplica la ley y el Instituto le pide al Presidente que respete las reglas del juego, ahora resulta que son unos corruptos y unos vendidos y los desacredita, incluso a medio proceso electoral, y a nosotros lo que nos ofende, lo que nos lastima es que no se le permita a la gente tomar una decisión informada y se pretende manipular diciendo que si la coalición Va por México gana se quitaran los programas sociales.

Hay que recordarle a la gente que los programas sociales y más de los que hay ahora ya estaban desde antes que llegara Morena, y cuando tengamos mayoría en la Cámara de Diputados lo que haremos es regresar recursos para las estancias infantiles, regresar presupuesto para las medicinas de los niños con cáncer, regresar los apoyos al campo que hoy no están sucediendo, lo que decimos nosotros es los programas se quedan y el que se va es Morena.

¿La gente saldrá a votar?

- Pues a nosotros nos interesa que la gente reflexione bien su voto, que sepa que es muy importante esta coalición, hemos visto en nuestros números que ya es una elección de dos, que hay la opción de quienes quieren que las cosas se sigan deteriorando, la opción de la dictadura en construcción; y la opción democrática, qué es la que nosotros representamos, entonces ahí están las dos propuestas y bueno los partidos pequeños han venido a la baja porque las personas no quieren desperdiciar su voto, quieren que su voto sirva para que haya un contrapeso y una autonomía en el legislativo, cómo lo maneja la constitución.

¿Cómo han sido las negociaciones se pueden poder de acuerdo con ideologías tan diferentes?

- Pusimos por delante que lo que estaba en juego, que era mucho más que nuestra postura como partido político, que era el futuro del país, que hoy se está yendo en picada.

Nos une, por ejemplo que queremos seguridad para la gente, nos une que los tres coincidimos en que el empleo se ha visto fuertemente mermado, que queremos que haya recursos suficientes para que haya medicina en los hospitales y de ahí nos hemos tomado, de lo que nos une en realidad y hemos dejado en lo que no estamos de acuerdo y lo digo sin empacho, que no vamos a estar de acuerdo, pero siempre hemos visto en qué podemos caminar juntos, en los grandes retos del país, en detener el desmantelamiento de las instituciones democráticas, de la división de poderes, de la autonomía de los mismos, en eso sí estamos de acuerdo y eso fue lo que pusimos por delante.

Creo que hoy la ciudadanía aplaude que nos hayamos podido poner de acuerdo, aún con nuestras ideologías, con matices distintos, que es en lo que le convenía a la gente, hay que recordarle a la gente que los partidos somos vehículos para la ciudadanía y que por lo tanto nos hemos comportado en esta elección como tal y la gente nos lo está premiando.

¿Entonces, cuándo llegan a tener algún conflicto... anteponen este interés consensuado por los ciudadanos?

- Es correcto, estamos ya incluso madurando y presentaremos en los próximos días una coalición legislativa en donde expondremos por escrito hacia dónde caminaremos en temas legislativos, en temas presupuestales, en temas constitucionales, en temas de nombramiento, en los grandes temas de trascendencia que haremos al llegar juntos a la Cámara, con una mayoría.

Nos mantenernos juntos en aquellos temas en donde no nos ponemos de acuerdo, pues seguramente habrá un debate como lo hay en todas las democracias modernas, no se trata de que, de este lado, también haya una visión única como en Morena, donde alguien piensa algo diferente y nadie se puede atreverse a cuestionarlo, porque entonces te están tachando de conservador y sí, podemos discutir en algunos temas, incluso en la Cámara, pero estamos de acuerdo en los temas nodales para que le vaya bien al país.

Los conflictos están en Morena y en Morena están también los señalados de violadores, los manoseadores, los que no les gusta respetar las reglas, empezando por su presidente, Mario Delgado que denosta al árbitro sin ninguna responsabilidad, ese árbitro con el que él llegó a ser presidente de Morena, es el que dice hoy que no es un árbitro que le sirva a la democracia.

¿Esta alianza, que están haciendo, tú como parte del PRD, la ves más allá de estas elecciones, se vislumbra para los futuros comicios o es algo momentáneo?

- No mira, estamos en dos o tres momentos; la primera es que estamos en una coalición electoral más que ya está en juego, que ya está caminando que va viento en popa; y luego queremos ir a una coalición legislativa, que nos permita ver cómo podemos transitar juntos en la parte legislativa y hemos hablado ya también de un tema que hará muy bien a la República; que son los gobiernos de coalición en la medida en que las fuerzas políticas deben ponerse de acuerdo, lo anterior, para que el que gane, no gane todo y el que pierda, no pierda todo.

Esta Alianza Legislativa de la que me cuenta ¿Va a estar operando durante el próximo periodo de sesiones?

- Sí, la presentaremos en los próximos días, el PRI, PAN y PRD están revisando el documento que le dará vida a esta coalición y creemos que, con esto le daremos mucha certeza a la gente de por qué, y para qué queremos llegar con una mayoría en San Lázaro en esta elección y por supuesto que esta coalición legislativa tendrá vida a partir, no sólo de que tomemos posesión, también incluye los preparativos y el siguiente ejercicio de la legislatura.