Va PVEM por despenalización del aborto en Guanajuato

Los nuevos diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propusieron la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto en Guanajuato; destacaron que esta entidad debe avanzar en el respeto a los derechos humanos.

La diputada Martha Lourdes Ortega Roque señaló que en esta entidad la norma penal da un trato severo a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo y a los médicos que las atienden.

"La legislación actual de Guanajuato resulta severa, no se encuentra ubicada a la realidad social existente, otorgando penas a la mujer o persona gestantes que voluntariamente interrumpan su embarazo y hasta para los profesionales que las asistan", acotó.

El Código Penal del estado establece sanciones que van de los 6 meses a los 3 tres años de prisión para la mujer que interrumpa su embarazo y esta misma sanción para quien la asista; de ser médico, partero o enfermero también la suspensión en el ejercicio de su profesión por el mismo periodo.

En la primera sesión de la Sexagésima Quinta Legislatura, Ortega Roque destacó la necesidad de armonizar la legislación interna, con la finalidad de alcanzar los objetivos que se persiguen en la celebración de los acuerdos en la materia y las sentencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto, dándole total invalidez a las penas que se ejerzan sobre las personas que interrumpan el embarazo.

Dijo que Guanajuato es una de las 28 entidades del país que no ha legislado sobre este derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y no sea criminalizada por esa razón.

"Expuso que, en Latinoamérica, 4 de cada 10 embarazos terminan en abortos, lo anterior derivado de las condiciones de inseguridad en que la mayoría de las mujeres de escasos recursos acceden a los servicios; por lo que, en el marco de esta problemática la Suprema Corte de Justicia de la Nación también eliminó las sanciones para personal médico o cualquier persona que las ayude".

La iniciativa del grupo parlamentario del PVEM propone derogar los artículos 11, fracción IV, 159 y 160 del Código Penal del estado y cualquier otro que establezca pena o sanción para la mujer o persona gestante que voluntariamente provoque la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez.

Asimismo que cualquier institución médica, médico, partera o enfermera que asista o ayude a la mujer o persona gestante a la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez quede excluida de cualquier tipo de pena o sanción, con una reforma al artículo 162.

Se agrega el supuesto en que el aborto no es punible: inseminación artificial no consentida, contemplado en el artículo 163.

Matrimonio igualitario. La bancada verde presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del estado para la legalización del matrimonio igualitario, que es un derecho humano.

El diputado del Verde, Gerardo Fernández González, señaló que la institución del matrimonio "otorga a los cónyuges una serie de derechos, por lo que al negar el acceso a ese estado civil a las parejas homosexuales, (aquellos) se les niegan".

Entre esos derechos destacó los de seguridad social, propiedad, migratorios y hereditarios.

Guanajuato es una de las ocho entidades del país que no reconocen plenamente los derechos humanos, por lo que su partido propuso eliminar las restricciones y limitaciones a los derechos de las personas de la diversidad sexual para contraer matrimonio, dijo.

Destacó que a SCJN resolvió la inconstitucionalidad de legislaciones estatales por conceptualizar el matrimonio como "la unión entre un hombre y una mujer, con la finalidad de procrear", por ser discriminatorias al excluir injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas "homosexuales que están situadas en condiciones similares a las heterosexuales".