"Vacunan" contra Covid con jeringa vacía a mujer de 95 años en Sonora

"Va a ser un piquetito, ¿ok?, ahí va.... permiso, uno, dos y listo", dice un voluntario médico a una señora de 95 años de edad a quien le encajó una jeringa vacía y simuló vacunarla contra Covid-19 en Cajeme, Sonora.

A través de redes sociales se difundió un video donde se evidencia el engaño a una mujer mayor por parte de un joven que porta una filipina blanca, a la que se le aprecia parte del escudo de la Universidad de Sonora y los apellidos Espinoza Castillo.

Sobre estos hechos ocurridos al parecer el sábado 27 de marzo, el delegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Taddei Bringas, reconoció que "si ocurrió, si ocurrió. Es verídico nos llegó la información, nos aplicamos investigar y encontramos al muchacho".

La justificación del voluntario fue "un error humano, que por el cansancio si lo hizo, si fue cierto". También ofreció disculpas por este hecho, expresó.

"Obviamente que nosotros también ofrecemos disculpas y a la señora se le localizó y se le aplicó la vacuna que es lo que realmente nos preocupa".

Dijo que se trata de un estudiante universitario de la escuela de medicina ya que el sector salud capacita voluntarios para la aplicación de la vacuna.

Comentó que es bueno que estas situaciones se denuncien "porque sería un fraude tremendo que la señora hermosa de 95 años no recibiera esa vacuna".

Si bien, en forma aparente se resolvió el problema, se investiga porque hay sospecha en "en el error humano", por lo que pidió si alguien tiene evidencia de que se trata de algo mal intencionado, lo cual sería lamentable se las haga llegar.

En tanto, a través de comunicación social de la Universidad de Sonora, se informó que no es estudiante de la máxima casa de estudios.

Incluso, se pidió apoyo para la aplicación de la vacuna a la Escuela de Medicina de la Unison para Cajeme, pero al final no fueron requeridos.