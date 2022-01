"Vamos a ver cómo terminan las cosas", dice Aristegui sobre investigación a nuera de AMLO

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "golpeador, mercenario y sin principios" al periodista Carlos Loret de Mola, y de hacer "un escándalo" por publicar un reportaje sobre los lujos de su hijo José Ramón López Beltrán, el titular del Ejecutivo declaró que la periodista Carmen Aristegui casi comparó el caso con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

"Queriendo equiparar, como diciendo ´son iguales, es lo mismo, dónde está la austeridad´. Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional sobre la periodista, que difundió el reportaje del hijo mayor del Presidente en Aristegui Noticias.

Al respecto, en una mesa de análisis con los periodistas Ana Lilia Pérez y Fabrizio Mejía, Carmen Aristegui mencionó que hay una discusión "sobre si hay una gran contradicción entre el hijo mayor y el discurso del Presidente".

"Ahí están las declaraciones del Presidente donde conmina a la sociedad, a las personas, no a las instituciones, sino a las personas pues a comportarse en la forma en la que el Presidente considera que es apropiada, que es esta austeridad que él ha planteado como una forma de vida y bueno, ahí está un debate abierto.

"Así que hay varios ángulos que se tienen que abordar, pero coincido plenamente con Ana Lilia sobre esto que está planteando, respecto a clarificar el asunto de la coincidencia en los tiempos, en relación a las contrataciones con el actual gobierno mexicano (...)

"A los reporteros de esta investigación les tomó un año ofrecer lo que tienen en este reportaje y lo que tenemos aquí es una serie de datos e informaciones que tienen que aplicarse para disipar, si fuera el caso de las suspicacia, o para saber si hay materia que requiera mayor investigación de algún tipo de autoridad en México y de eso se trata esta historia, a final de cuentas, de ir abordando sobre los datos, informaciones, documentos, investigaciones del ámbito periodístico y del ámbito formal para clarificar cualquier circunstancia que pudiera convertirse en algo que no fuera como, a simple vista, lo quieren presentar en algunas voces del debate y la discusión.

"Así que vamos a ver cómo terminan las cosas", expresó Carmen Aristegui.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que sus hijos no tienen influencia en su gobierno y si José Ramón López Beltrán vive con autos de lujo y casonas en Houston con su esposa Carolyn Adams, es "porque al parecer la señora tiene dinero".

"En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales", declaró.

"Pero este señor Loret de Mola es un mercenario e hizo un escándalo porque cree que somos iguales y no, no, él sigue estando al servicio de la mafia del poder", dijo el presidente de México.

Tras las declaraciones de López Obrador en su contra, el columnista de EL UNIVERSAL reaccionó en redes sociales.

"Pues otra vez el presidente López Obrador me insultó y calumnió, pero NO DESMINTIÓ UNA SOLA PALABRA del reportaje sobre las casonas y los lujos de su hijo", escribió Loret de Mola.