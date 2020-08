"Vamos saliendo de esta pesadilla", dice AMLO sobre crisis sanitaria y económica

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 31 (EL UNIVERSAL).- A menos de 24 horas de que presente su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, "a pesar de los pesares", hay visos de recuperación en la crisis económica mundial, la cual, señaló, es la más profunda que se ha presentado en un siglo, así como de la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero "vamos saliendo de esta pesadilla".



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en la atención de la emergencia sanitaria del Covid-19 no han faltado camas ni ventiladores para atender enfermos.

"Mañana vamos a dar detalles de cómo estamos enfrentando esta doble crisis, la sanitaria y la económica, y que nosotros consideramos que, a pesar de los pesares, vamos bien en la atención de las dos crisis. En la pandemia, con todo el dolor que ha dejado, estamos, pues atendiendo a enfermos, salvando vidas, contamos con todo el apoyo del sector médico, no han faltado ni faltarán camas, ventiladores, para atender enfermos, y vamos avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla, va pasando la pesadilla de la pandemia".

"La crisis mundial más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años, en un siglo. En Europa no se veía una caída de la economía desde la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos no se veía una caída de la economía como la actual desde la crisis de 1929-1933 y nosotros no habíamos caído en lo económico, como ahora, desde 1932, precisamente por la crisis de Estados Unidos, entonces sí es una crisis profunda", dijo.