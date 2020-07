Van a semáforo verde 9 de 18 municipios de Sinaloa

Nueve de los 18 municipios del estado cambiarán a semáforo verde al disminuir el número de contagios de Covid-19, entre uno y cuatro casos, por lo que se inició una intensa campaña de socialización del uso del cubrebocas en todos los lugares públicos.

Los municipios de Choix, Badiraguato, Concordia, San Ignacio y Mocorito solo registran un paciente activo en cada una de sus jurisdicciones, aún así los alcaldes recomendaron a la población no bajar la guardia y mantener las normas de sana distancia.

Efrén Encinas Torres, secretario de Salud del Estado señaló que sólo Culiacán y Mazatlán se encuentran en color rojo, con una tendencia, igual que el resto del estado, de una disminución en los nuevos contagios sin que ello implique que se debe relajar las medidas sanitarias como es el lavado continuo de manos, la sana distancia y cubrebocas.

Comentó que en las últimas dos semanas se observó una ligera disminución de nuevos casos positivos, por lo que el jueves pasado, solo fueron subidos a plataforma 111 nuevos casos, cuando se llegó tener por día 293.

El funcionario estatal externó que a lo largo de la pandemia se han atenido a 12 mil 678 pacientes de Covid-19, de los cuales nueve mil 862 se han recuperado de este padecimiento y dos mil 145 han fallecido.

Con la reapertura gradual de las diversas actividades económicas, se ha tenido cuidado en establecer los protocolos de seguridad, según los giros, con la intención de que no haya un relajamiento y por ende, se presente un repunte en los casos.

Encinas Torres dijo que aún cuando solo el 36 por ciento de los 700 pacientes activos, se encuentran hospitalizados y un 12 por ciento de ellos se encuentra en estado grave, no se puede confiar la sociedad de que esta pandemia va a desaparecer.