Vecinos bloquean calles en Mérida por apagones prolongados

MÉRIDA

, Yuc., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Continúan losen la ciudad de

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sin que la) pueda resolver estos desperfectos en el menor tiempo posible, puesde la colonia Pacabtúnlaporque llevan más de 16 horas sin electricidad.Los afectados señalan que lase ha negado a cambiar elviejo, que está ubicado en dicho cruce, pues ya son varias veces que explota.Los inconformes puntualizan que eltienede antigüedad, que solo recibe, lo que resulta insuficiente ante el incremento de usuarios del servicio de energía eléctrica.Indicaron que la situación es crítica, ya que la mayoría de los afectados son, que requieren energía paraesenciales y mitigar las altas temperaturas.Losaseguran que levantarán el bloqueo hasta que lacambie el, ya que lo han reportado muchas veces.