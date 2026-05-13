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Vecinos bloquean calles en Mérida por apagones prolongados

El transformador con más de 50 años ha explotado varias veces sin ser reemplazado.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 03:36 p.m.
A
Vecinos bloquean calles en Mérida por apagones prolongados

MÉRIDA

, Yuc., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Continúan los
apagones en la ciudad de

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Mérida sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda resolver estos desperfectos en el menor tiempo posible, pues vecinos de la colonia Pacabtún bloquearon la calle 46 por 51 porque llevan más de 16 horas sin electricidad.
Los afectados señalan que la CFE se ha negado a cambiar el transformador viejo, que está ubicado en dicho cruce, pues ya son varias veces que explota.
Los inconformes puntualizan que el transformador tiene más de 50 años de antigüedad, que solo recibe reparaciones superficiales, lo que resulta insuficiente ante el incremento de usuarios del servicio de energía eléctrica.
Indicaron que la situación es crítica, ya que la mayoría de los afectados son personas de la tercera edad, que requieren energía para refrigerar medicamentos esenciales y mitigar las altas temperaturas.
Los vecinos aseguran que levantarán el bloqueo hasta que la CFE cambie el transformador, ya que lo han reportado muchas veces.

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