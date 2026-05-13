Verde se alinea con Morena contra el nepotismo rumbo a 2027
Castrejón dijo que el Verde respetará la ley electoral al revisar perfiles para San Luis Potosí.
Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que su partido no está a favor del nepotismo en cargos de elección popular, en el contexto de las negociaciones con Morena y el PT para definir alianzas rumbo a las elecciones de 2027.
La declaración ocurrió durante una conferencia de prensa relacionada con los trabajos entre los partidos aliados, luego de que Morena colocó a Citlalli Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas, órgano encargado de operar los acuerdos electorales con el Verde y el PT.
Al referirse al caso de San Luis Potosí, Castrejón reconoció que existen varios perfiles mencionados públicamente, tanto hombres como mujeres, pero sostuvo que el PVEM respetará la ley electoral y la Constitución.
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"Igual que Morena y que la presidenta, no estamos a favor del nepotismo, eso es dejarlo muy claro", declaró.
La dirigente verde señaló que su partido aspira a ir en coalición con Morena en la mayoría de los cargos y gubernaturas que estarán en disputa en 2027, aunque aclaró que todavía no se ha definido en cuántas ni en cuáles entidades competirán juntos.
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Castrejón explicó que las definiciones se revisarán por etapas, primero en el ámbito federal y después en los escenarios locales, debido a que los calendarios electorales varían en cada estado.
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