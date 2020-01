"Vergüenza les debería de dar", dice AMLO sobre niños armados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que es "fantochería" y "prepotencia" que se entregaran armas a niños en la montaña de Guerrero y se les tomara video.

La semana pasada, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) presentaron a niños armados que combatirán al crimen organizado. Denuncian que el Gobierno no les garantiza su seguridad y que son víctimas de ataques armados.

Las imágenes de niños armados le dieron la vuelta al mundo.

"Cuando veo esas cosas, digo: está bien; porque es una especie de desafío, de demostración, de fantochería, de prepotencia... que también existe en los actos de la sociedad", dijo el Presidente.

"La prepotencia no es sólo de los políticos, que ya sabemos cómo actúan: se pavonean. Pero también eso de formar a niños con armas y [que] tomaran video es un acto prepotente", agregó López Obrador.

"No tiene nada que ver con la bondad. Ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad y esas actitudes, esos desplantes de prepotencia, no sirven, no significan nada. Hacen ruido, por eso me lo estás preguntando", señaló. "Vergüenza les debería de dar hacer eso. No se les va a aplaudir por eso. Pero de todas maneras ya hablamos".

Ayer, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero terminaron de recibir las denuncias de familiares de víctimas de homicidios, desapariciones y delitos diversos cometidos desde el año pasado en las comunidades que están dentro del territorio vigilado por la CRAC-PF, informó el coordinador David Sánchez Luna.

La mesa de seguridad se instaló en Alcozacán desde el lunes y concluyó la tarde del miércoles, para recibir, primeramente, la denuncia de los familiares de los 10 músicos del grupo Sensación Musical asesinados el 17 de enero pasado en Mexcalcingo, cuando regresaban de Tlayelpan a donde fueron a tocar.

Los funcionarios de la FGE recibieron, asimismo, otras 14 denuncias relacionadas con homicidios, raptos y ataques ocurridos durante el año pasado, en las comunidades que pertenecen al territorio de la CRAC-PF, informó el coordinador David Sánchez.

"Todos los que salieron afectados presentaron su demanda ante el Ministerio Público para que se castigue a los responsables", dijo, y agregó que en todos los casos se responsabilizó a integrantes del grupo delictivo Los Ardillos.

Informó que en las denuncias "los dolientes" pidieron al gobierno que se castigue a los responsables.

Agregó que los familiares de las víctimas en algunos casos señalaron los nombres de los responsables, "eso ya lo sabe el Ministerio Público y ahora queremos que se actúe".

El coordinador de la CRAC-PF informó que para los pueblos y los familiares de las víctimas, la principal demanda de entre las 29 que le entregaron al gobernador el 24 de enero en Alcozacán, es la de justicia, y que ésta tiene que ver con la detención de los responsables del asesinato no sólo de los 10 músicos, sino de todos los homicidios cometidos el año pasado.

Asimismo, el repliegue de los integrantes del grupo delictivo del crucero del Jagüey para que puedan viajar a Chilapa, y el desmantelamiento de ese grupo que los ha venido atacando.

Sin embargo, agregó que el gobierno ha estado atendiendo "lo que es más fácil para él", como son las demandas de carácter social y educativo, así como la entrega de apoyos asistenciales a los familiares de las víctimas.

En cuanto a las medidas de prevención para la seguridad en las comunidades confirmó que se instaló un campamento de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en el crucero de Tula, cerca de donde venían ocurriendo los ataques a los habitantes de ese poblado. Denunció que les disparaban desde el panteón, en donde se parapetaban los agresores.

EL ATAQUE A LOS 10 MÚSICOS

El 22 de enero pasado, La CRAC-PF presentó a 19 niños varones de 6 a 15 años que fueron capacitados para la defensa de sus familiares y pueblos ante el grupo delictivo que los ha venido acosando en las 16 comunidades del territorio comunitario de la organización.

Los 19 menores de edad llevaban armas y el uniforme de la Policía Comunitaria después de una marcha de extremo a extremo en la comunidad de Alcozacán, donde se encontraba un bloqueo por el asesinato de 10 músicos de este pueblo.

El consejero de la CRAC-PF, Bernardino Sánchez Luna, dijo que los menores fueron capacitados para el uso de las armas porque han visto que el gobierno no tiene la capacidad ni el interés para defender a los pueblos indígenas de los grupos delictivos.

En esos días, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informó que los presuntos responsables del asesinato de los 10 músicos en Chilapa eran seis hombres que pertenecen al grupo criminal Los Ardillos.

Dijo que los músicos iban a bordo de dos camionetas cuando fueron interceptados por otras dos camionetas blancas en las que iban los seis hombres armados y los bajaron de los vehículos.

Cinco de ellos fueron asesinados por arma blanca y después los hombres los echaron en una de las camionetas, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Quedaron calcinados.

Después, los otros cinco músicos fueron asesinados, echados en una camioneta a la que se le roció gasolina y fue lanzada a una barranca, donde las víctimas quedaron semicalcinadas.

El Fiscal señaló que de acuerdo con las investigaciones periciales, los probables responsables son seis hombres que forman parte de dicho grupo delictivo, y no dio más detalles para no entorpecer las investigaciones.

Familiares de cinco de los 10 músicos asesinados en Chilapa revelaron que estaban decapitados y mutilados, lo que les confirma que antes de darles muerte fueron torturados.

Segob ya atiende caso

