Viaje de subdirector de la CIA a México fue "visita de rutina": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue una "visita de rutina" el viaje a nuestro país de David S. Cohen, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), y afirmó que el gobierno mexicano no tiene nada que esconder.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que se mantiene una buena relación con otros gobiernos y con agencias de inteligencia como las que hay en la Unión Americana, como la CIA, el FBI y la DEA.

Aseguró que "ya no es el tiempo" en que se permite que intervengan agencias extranjeras en México sin avisar y sin pedir permiso.

"Fue una visita de rutina, aclaro que no fue el director (William J. Burns) sino el subdirector de la CIA y fueron muy respetuosos y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a la diplomacia internacional, a todas las agencias, en el caso especial de Estados Unidos al FBI, a la CIA, a la DEA.

"No tenemos nada que esconder, transparencia, una regla de oro de la democracia es la transparencia, sólo que hay reglas, acuérdense que se acabó de reforma a la ley de la materia y ya no es el tiempo de antes en que intervenían agencias en nuestro territorio hasta sin pedir permiso, sin avisar, eso ya no se permite", advirtió.

La semana pasada, el gobierno federal informó de la visita de David S. Cohen, subdirector de la CIA para coordinar los detalles del viaje el 8 de junio a México de Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador apunto que no se permitirán operativos en México como ocurrían en sexenios pasados, como "Rápido y Furioso", en el gobierno e Felipe Calderón en donde acusó, se permitió la introducción ilegal de armas para los grupos de la delincuencia organizada.

"Se presentó una queja y le dieron carpetas, por eso operativo fallido, eso ya no se permite", aseveró.