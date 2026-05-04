Vicefiscal de Sinaloa sigue en funciones

CULIACÁN, Sin., mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El

del Estado,

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, sobre el que pesa unacon fines de extradición a los Estados Unidos, junto con otros exfuncionarios, se mantiene en el cargo y ende sus atribuciones legales,A través de un comunicado eldio a conocer que este, atenderá cualquier citación o requerimiento o resolución que, en el ámbito de sus competencias emita la autoridad correspondiente, incluida la, en estricto apego al marco legal.Lo anterior, se fundamenta en lo dispuesto por elde ladel Estado, así como el artículo 9 de lade la Fiscalía General del Estado y se citó que Damaso Castro, forma parte de la integración administrativa, sin que goce de un régimen especial de inmunidad procesal.En el documento, se confirma que eldel Estado se mantiene en el cargo, desempeñando sus funciones ende sus atribuciones legales,