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Vicefiscal de Sinaloa sigue en funciones

La Fiscalía General y otras autoridades pueden emitir citaciones al Vicefiscal sin que tenga fuero.

Por El Universal

Mayo 04, 2026 01:38 p.m.
A
Vicefiscal de Sinaloa sigue en funciones

CULIACÁN, Sin., mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El

Vicefiscal General
del Estado, Damaso Castro Zaavedra

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, sobre el que pesa una solicitud de detención con fines de extradición a los Estados Unidos, junto con otros exfuncionarios, se mantiene en el cargo y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, sin gozar de fuero.
A través de un comunicado el Órgano Autónomo de Justicia dio a conocer que este, atenderá cualquier citación o requerimiento o resolución que, en el ámbito de sus competencias emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República, en estricto apego al marco legal.
Lo anterior, se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y se citó que Damaso Castro, forma parte de la integración administrativa, sin que goce de un régimen especial de inmunidad procesal.
En el documento, se confirma que el Vicefiscal General del Estado se mantiene en el cargo, desempeñando sus funciones en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, sin gozar de fuero.

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