Vicente Fox respalda a Maru Campos tras citatorio de la FGR

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- El expresidente Vicente Fox Quesada respaldó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y acusó persecución política, luego del citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de dos agentes de la CIA en la entidad.

Respaldo de Vicente Fox a Maru Campos tras citatorio de la FGR

A través de redes sociales, Fox Quesada expresó que "México enfrenta una realidad peligrosa, porque la gobernadora Maru Campos está siendo objetivo ahora en lo que muchos mexicanos ven como un ataque políticamente motivado disfrazado de justicia".

Denunció que un gobierno que prometió transparencia e integridad ahora protege la corrupción dentro de sus propias filas, mientras persigue a oponentes y voces independientes.

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Críticas de Vicente Fox al gobierno y a la justicia selectiva

"¿Dónde están las investigaciones sobre las graves acusaciones que rodean a políticos y gobernadores de Morena? ¿Dónde está la rendición de cuentas por la violencia, la corrupción y la influencia criminal que destruyen regiones enteras de México?", cuestionó.

El exmandatario también criticó que "esto no es justicia. La justicia no puede existir cuando las instituciones se usan selectivamente contra adversarios políticos".

"México se está dividiendo profundamente, cada vez más temeroso y peligrosamente concentrado bajo una sola fuerza política. El mundo debería prestar atención", sostuvo.

"El pueblo mexicano merece democracia, Estado de Derecho, libertad y justicia igual, no persecución política. Y pronto o más tarde, la verdad prevalece", añadió.

Ante ello, afirmó que "México necesita mujeres valientes con carácter y con el coraje de dar la cara cuando muchos prefieren esconderse".

"A este país lo vamos a levantar los que no se rinden, los que aman a México y los que todavía creen que sí se puede", dijo.