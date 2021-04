Victoria Salazar y sus hijas sufrían violencia familiar: Fiscalía

Al confirmar la detención de Héctor H, expareja de Victoria Salazar, quien murió a manos de policías de Tulum el pasado 27 de marzo, la Fiscalía General de Quintana Roo aportó nuevos datos sobre el caso de violencia familiar de la víctima y los abusos en contra de una de sus dos hijas.

La institución informó que al detenido se le acusa de los delitos de desobediencia de particulares y contra la libertad y seguridad sexual, en agravio de la hija menor de la mujer originaria de El Salvador.

La captura se llevó a cabo en una vivienda ubicada en un asentamiento irregular en aquel municipio, por policías de Investigación.

De acuerdo con la versión oficial, al darse a conocer los videos en donde se observa cómo los cuatro agentes sometieron a Victoria -hasta que dejó de respirar- una persona aportó información a la Fiscalía sobre cómo encontrar a los familiares de la victima.

"Con la información obtenida, la policía de investigación en coordinación con la Policía Quintana Roo y Guardia Nacional, realizaron un despliegue policial, en el cual, a través del uso de la tecnología y otras técnicas de investigación, se establecieron puntos de vigilancia en un asentamiento irregular en el municipio de Tulum", indicó la institución.

Ahí se ubicó a Héctor, cuyos tatuajes en el brazo coincidían con la descripción aportada por la persona informante.

Al llegar al lugar, la policía lo entrevistó y él confirmó que era pareja sentimental de Victoria, con quien vivió durante dos años.

La Fiscalía señala que Héctor se tornó agresivo, por lo cual fue trasladado a las oficinas del fiscal del Ministerio Público.

La institución no precisó si en ese momento solo fue detenido por la resistencia que presentó ante la autoridad o porque previamente existía una denuncia en su contra, presentada el 11 de marzo por la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de Tulum.

Ocurre que ese mismo día, Héctor llamó a la policía señalando que Victoria había ingerido demasiado alcohol. Los elementos de Seguridad Pública de Tulum llegaron y se llevaron a la mujer, quien a gritos pidió que no dejaran a su hija con su pareja, porque él abusaba de ella.

La policía condujo a Victoria y a su hija de 15 años ante un juez cívico, quien puso a disposición del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulum (DIF), a la menor de edad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director del organismo, Delio Marfil, indicó que personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes conversó con la menor, quien confirmó que era víctima de abuso por parte de su padrastro, por lo cual procedió a presentar una denuncia ante el ministerio público.

Al día siguiente la adolescente fue llevada a la Casa de Asistencia Temporal del DIF, pero en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.

Marfil indicó que el 16 de marzo Victoria se presentó al DIF de Tulum para saber de su hija; fue valorada psicológicamente y se comprometió a ratificar la denuncia en contra de su entonces pareja. Pero luego "desapareció".

"Definitivamente el diagnóstico fue que ella era vÍctima de violencia familiar", subrayó Marfil, quien agrega que supieron de la mujer hasta el 28 de marzo, al darse a conocer que murió a manos de la policía.

Luego de recibir la denuncia por el caso de abuso en agravio de la hija de Victoria, peritos en materia de psicología, medicina, criminalística de campo y a la policía de investigación iniciaron la integración del expediente.

Para ello, el 22 de marzo, la menor fue entrevistada por personal especializado de la institución, que confirmó su calidad de víctima. "Sin embargo, no se logró obtener la información útil y suficiente para establecer la identidad plena del agresor", señaló la Fiscalía.

Durante esa entrevista, la adolescente detalló por qué su madre, su hermana y ella se encontraban en México, saliendo a relucir que con excepción de Victoria, la situación migratoria de las menores es irregular.

Por tanto, la especialista que entrevistó a la menor, recomendó valorar las opciones migratorias para no ser deportada y resguardar su integridad física.

En cuanto a la otra hija de Victoria, su hermana dijo al DIF que se encontraba escondida en casa de una amiga.

Localizan a hija mayor de Victoria

F.Y.S.A. de 16 años se presentó hoy en las instalaciones de la Fiscalía estatal, luego de que la institución emitiera la Alerta Amber 75/ ZN/ 2021.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que la joven se encuentra en custodia de la Fiscalía General del Estado y que "está físicamente bien".