VIDEO: Corren a Vicente Fox de protesta contra AMLO en Guanajuato

A mano alzada, el expresidente Vicente Fox y cientos de personas más exigieron la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador por "traición a la patria", al manifestarse este domingo en el centro de la ciudad.

"¡Fuera López!, ¡Renuncia López!, ¡Fuera traidor!", gritaron durante la tercera marcha nacional en contra de la forma de gobierno de López Obrador.

La movilización partió del Arco de la Calzada, tomó la calle Madero y culminó con un mitin afuera de la Presidencia Municipal. En la marcha, Vicente Fox avanzó en medio de la multitud al lado del exalcalde y empresario Ricardo Alaniz Posada.

"Vengo como un ciudadano más a defender el futuro del país, en favor de México. Marcho a favor del empleo, de los derechos igualitarios, de la educación, de los que no tienen voz", dijo Fox.

Ataviado en una camisa azul y una cachucha color negro con el bordado del Centro Fox, el exmandatario aclaró que su participación en la macha era sin colores de partidos.

Delante y detrás de Fox, hombres y mujeres de blanco exhibían mantas y cartulinas en las que exigían "juicio político" al presidente por traición a la patria y se expresaban en contra del pacto migratorio y la entrega del dinero de México a El Salvador.

"López eres presidente de México, no de los mexicanos, ¡fuera!", se leía en una manta con la imagen del tabasqueño.

En la Plaza Principal, desde un templete, los organizadores llamaron a alzar la mano a quienes querían la salida del Presidente de México: "El que quiera que se largue López Obrador, que alce la mano". En forma simultánea los asistentes expresaron su respuesta con la palma o puño arriba.

"¡López Obrador, estás despedido!", se escuchó desde el micrófono.

De la misma forma hombres y mujeres, en su mayoría vistiendo ropa blanca, se manifestaron en contra del "pacto migratorio" y de la entrega del dinero de México a El Salvador, la cancelación de apoyos a Estancias Infantiles, la falta de tratamientos para personas con cáncer y la anulación de becas a científicos.

CORREN A FOX DE LA MARCHA

Cuando iniciaba la marcha, uno de los organizadores exigió la expulsión de Vicente Fox para "que no llevara agua a su molino". "Vengo como ciudadano", respondió el exmandatario.

Otros ciudadanos los increparon para que se fuera por ser una expresión ciudadana. "¡Ni madres, güey!, !no me voy! Yo soy ciudadano y voy a participar!", reviró Fox.

Uno de los asistentes condicionó su participación: "Si Fox no se va, yo no participo".

El exalcalde Ricardo Alaniz, que estaba a un lado del expresidente, intervino a su favor y entre manotazos increpó a la persona que se oponía a la presencia de Fox: "¡Tú eres de López Obrador!, ¡tú eres el que divide", le dijo seguido de un grupo de personas que gritaba: "¡Fuera!, ¡fuera!", sin que se supiera si la expresión era para Fox o para la otra persona.

Otros de los organizadores intervinieron en favor de Vicente Fox para sumarse por la libertad de expresión.

