VIDEO: El PAN se lanza contra Durazo en comparecencia; “permítanos corregir su fracaso”, les responde

Alfonso Durazo Montaño, tronó contra los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), luego que lo cuestionaran por el fallido operativo en Culiacán y por los altos índices de violencia que se registran en el país.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana compareció este jueves en la Cámara de Diputados, en un debate que enfrentó al funcionario y la fracción de Morena con la oposición, principalmente panista.

Molesto, Durazo Montaño pidió a los legisladores de ese partido que dejaran trabajar al gobierno federal porque "ustedes tuvieron la oportunidad de dos sexenios de hacer lo que les dio su gana y fracasaron, dejaron el país en llamas, permítanos ahora trabajar y corregir todo aquello que se hizo mal”.

Además, el funcionario recriminó al diputado Fernando Torres Graciano, de Guanajuato, haber exhibido la agenda de riesgos en materia de seguridad. "Entregó la agenda de riesgos diputado, hace muy mal en traerla aquí, pero no soy yo quien lo va a juzgar tal vez no merezca conocerla, pero nosotros respetamos las vías institucionales para que llegara a sus manos, ojalá haga un buen uso de ella", arremetió.

Asimismo, el funcionario afirmó que los medios de comunicación se "equivocaron y cometieron muchos errores" informativos en la cobertura de los hechos registrados en Culiacán.

El PAN, el más crítico

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de poner a las Fuerzas Amadas como "carne de cañón" por haber vulnerado las reglas básicas de la inteligencia al haber revelado datos que los pondrán en vulnerabilidad.

La legisladora del PAN, Adriana Dávila, advirtió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que en los últimos dos días "el Ejército fue sometido a una sobre exposición que pone en riesgo al país".

Y hoy --en que se reveló el nombre del responsable del operativo realizado el 17 de octubre en Culiacán-- "se quebrantó la regla básica de la inteligencia de cualquier país, lo que vimos no fue un ejercicio responsable de rendición de cuentas y transparencia, sino de auto revelación que aumentará los riesgos y las amenazas graves que enfrentamos".

La panista advirtió que hoy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, "renunció a su responsabilidad de proteger a su tropa y los está poniendo como carne de cañón no sólo ante la opinión pública sino ante el crimen organizado" al que, dijo, "desde su campaña dio perdón anticipado"

El PAN se sumó a la demanda para que Durazo Montaño dimita: "le exigimos su respuesta y resultados, si no, renuncie".

Los cuestionamientos panistas al funcionario fueron "¿Conoció del operativo?,¿Se filtró información? ¿Quién negoció con los narcotraficantes?", mismos que, en pancartas sostuvieron legisladores del PAN apostados en la tribuna.

PRD e independientes piden renuncia a Durazo

El grupo parlamentario del PRD en San Lázaro y los diputados sin partido pidieron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, renunciar a su cargo en un acto de congruencia tras los hechos ocurridos en Culiacán cuando se capturó y posteriormente liberó a un hijo de "El Chapo" Guzmán.

La diputada perredista Frida Alejandra Esparza Márquez ratificó además a nombre de su partido, la solicitud de juicio político en contra del funcionario, por "la lamentable actuación del 17 de octubre" en el operativo fallido en Sinaloa, que derivó en detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán.

Amerita ese juicio, además, "dada la falta de resultados" en materia de seguridad, expuso la perredista. "Resultaría una actitud de congruencia que presentara su renuncia por el bien del pueblo de México", demandó.

Además, Ana Lucía Riojas Martínez, diputada sin partido, advirtió que entorno al operativo fallido en Sinaloa hay mucho ruido, muchas imágenes, pero nada de claridad, versiones contradictoras incoherentes y "a todas luces improvisadas".

Lo que puso en riesgo a vida de inocentes "fue su responsabilidad secretario". Exigió conocer "¿quién está cargo de la estrategia seguridad? ¿El gabinete que acude a inaugurar obras aeroportuarias, pero no sabe de operativos? o ¿Estados Unidos que nos usa como muro y además nos ordena a quien capturar?".

Alguien rompió la cadena de mando –agregó- y es su responsabilidad. "Si usted sabía del operativo improvisado y no lo detuvo es responsable, si no sabía, también es responsable. Si alguien le mintió es usted el responsable. Si le ocultaron información, es usted responsable".

Cuestionó que si no se informó del operativo en una reunión mañanera con el presidente "¿entonces para qué sirven las reuniones de gabinete en las mañanas?". La diputada habló a nombre del Colectivo de Seguridad sin Guerra y a su nombre demandó información sobre el operativo en Sinaloa, misma que hasta ahora el gobierno no ha dado y ojalá la dé el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las conferencias mañaneras, reclamó.

"Lo único que a usted lo mantiene en su puesto es la opacidad de este régimen, ojalá sea responsable y renuncie", le dijo al funcionario para después añadir: "Le ha quedado grande el cargo".

Foto: Notimex

Las respuestas de Alfonso Durazo

Alfonso Durazo expuso a los legisladores el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", y les entregó un informe pormenorizado de las acciones.

Nunca como ahora, dijo, en todo lo que va en su corta existencia el actual gobierno había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad, expresó al iniciar la comparecencia y refrendó que un tropiezo táctico, como en el caso Culiacán, Sinaloa, no invalida la estrategia de seguridad.

El encargado de seguridad nacional rindió cuenta ante legisladores y los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, entre otros miembros del Gabinete de Seguridad.

“Nunca existirá la necesidad del Gabinete de mentir”

Alfonso Durazo aseguró que nunca ha existido ni existirá la necesidad del Gabinete mentir, porque no están protegiendo a nadie, ello tras el fallido operativo contra el presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

El funcionario reconoció su error en la información contradictoria que dieron sobre dicho operativo.

"Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el Gabinete, porque no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie.

"Consecuentemente cuando recibimos información corregida y corroborada, que es otro tema, la corregimos o la expresamos, la damos a conocer al siguiente día asumiendo la responsabilidad de haber recibido información equivocada, pero asumiendo la responsabilidad de corregirla".

Durazo también criticó a los medios de comunicación que difundieron una fotografía de un militar detenido y que hicieron pasar como Ovidio Guzmán.

"El hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta", señaló.

"Hay 2 visiones para combatir delincuencia en el país"

Dos visiones distintas de combatir a la delincuencia se enfrentan en el debate nacional: "la de quienes quieren combatir a la delincuencia organizada a toda costa caiga quien caiga y la de aquellos que pensamos que ya fue suficiente el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos".

Así lo aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño al comparecer este jueves ante el pleno de la Cámara de la Diputados sobre el fallido operativo de captura contra Ovidio Guzmán López.

Explicó que hay quienes creen que la sola aplicación en crudo resolverá el problema y la de "quienes consideramos que mientras no se ataquen a plenitud las causas que generan la violencia, la inseguridad seguirá presente".

"En este contexto se nos ha criticado por no usar la fuerza pública contra algunas manifestaciones sociales, las críticas han llegado fundamentalmente a través de adherentes a la iniciativa de la guerra contra el narco, los bots han jugado un rol muy relevante en la difusión de estas críticas", indico.

Acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; Marina, José Rafael Ojeda Duran; el consejero Jurídico de la Presidencia de la Republica, el funcionario reitero que la estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar probó ya sus límites.

Durazo Montaño afirmó que los valores de humanismo son la guía del comportamiento del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el cual, dijo, ha actuado con prudencia, como nunca se había visto.

"Las concepciones contrarias a nuestra visión, particularmente para combatir la inseguridad, esgrimidas por quienes ahora nos cuestionan, han demostrado con creces su inutilidad en el terreno de los hechos".

A pesar de las visiones encontradas, Durazo Montaño aseguro que el gobierno federal irá por los delincuentes y que la estrategia de seguridad está dando resultados paulatinamente.