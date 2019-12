VIDEOS: Civiles armados atacan a balazos presidencia municipal de Villa Unión y se enfrentan con policías

Una fuerte movilización y enfrentamiento de fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno contra civiles armados, se desató este sábado en el municipio de Villa Unión, al norte de Coahuila.

Los primeros datos refieren que alrededor de las 11:30 horas se registró un ataque a la instalaciones de la presidencia de Villa Unión, municipio de unos 5 mil habitantes, ubicado a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

A raíz del ataque se solicitó la presencia de fuerzas policiacas y al arribo, presuntamente inició un enfrentamiento. Sin embargo, hasta esta tarde se desconoce si hay personas lesionadas o fallecidas. A través de redes sociales los ciudadanos han mostrado videos donde se escuchan detonaciones de arma de fuego, así como fotografías de patrullas supuestamente incendiadas. No obstante, hasta el momento ninguna autoridad de Coahuila ha confirmado ni detallado el enfrentamiento.

Los hechos se registraron minutos después de que el gobernador Miguel Riquelme Solís rindiera su segundo informe de gobierno en el Congreso del estado, donde estuvo acompañado de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Luego de la presentación del informe, Jesús de León Tello, dirigente estatal del PAN, confirmó los hechos en Villa Unión y el ataque a la presidencia.

"Lo que sabemos es que hay un evento de inseguridad, no tenemos más detalles, la solidaridad con nuestra presidenta municipal, exigimos la atención inmediata. Vemos con preocupación que no hay una estrategia y que el hecho que le vayan cambiando el nombre a las corporaciones del estado, siguen siendo lo mismo y no hay una adecuada preparación con lo que podamos sentirnos seguros", declaró.