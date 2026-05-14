Vinculan a proceso a "El Cabo", ligado al CJNG en Teuchitlán

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control de Jalisco dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a Fernando Daniel Frías de la Cruz, "El Cabo", presuntamente relacionado con actividades de reclutamiento y adiestramiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Teuchitlán, donde madres buscadoras localizaron el Rancho Izaguirre.

De acuerdo con la institución, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba necesarios para que se procesara a Frías de la Cruz, por los delitos de delincuencia organizada con fines de trata de personas, delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud en las modalidades de producción y comercio de narcóticos, así como desaparición cometida por particulares y trata de personas con fines de trabajos forzados.

Indicó que el trabajo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos permitió obtener dicha resolución en la que además se fijaron cuatro meses para la investigación complementaria.

Según la FGR, las investigaciones ligan a Fernando Daniel Frías de la Cruz, "El Cabo", con el reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en el predio "La Galera", en la localidad La Vega, perteneciente al municipio de Teuchitlán, Jalisco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fuerzas federales detuvieron a "El Cabo" durante un cateo en un inmueble del municipio de Acuña, Coahuila, y después fue trasladado a la ciudad de Guadalajara para ser puesto a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Puente Grande, Jalisco.

LEA TAMBIÉN Confrontarán ADN en caso Rancho Izaguirre Guadalajara, Jal.- Familiares de personas desaparecidas acudieron esta semana, en la ciudad de Guadalajara, a la toma de muestras de ADN con el objetivo de cotejarlas con los hallazgos del Rancho Izag...

Para la Fiscalía General de la República, la captura de este sujeto representa un avance relevante en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos para esclarecer la desaparición de personas y estructuras criminales, como la del Cártel Jalisco Nueva Generación, vinculadas con el reclutamiento y adiestramiento forzado en el estado de Jalisco.