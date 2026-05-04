Vinculan a proceso a "El Jardinero", líder del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Audias Flores Silva, "El Jardinero", líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Detalles confirmados

Una jueza federal ratificó la prisión preventiva en el Penal del Altiplano, la audiencia se efectuó en el juzgado del Altiplano, Estado de México y fue virtual.

El 27 de abril elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a "El Jardinero", tras un fuerte operativo en las inmediaciones de la comunidad El Mirador, Nayarit al tratar de escabullirse en un conducto de desagüe.

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Acciones de la autoridad

"El Jardinero", también conocido como "El Comandante", "El Bravo 2", "Audi" o "Matajefes", se desempeñó como exjefe de seguridad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fue líder del CJNG, abatido por personal del Ejército el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

En el operativo se identificó que Flores Silva se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados.

Ante esta situación, los uniformados implementaron un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, 400 navales en acciones de apoyo.

El Gabinete de Seguridad informó que, al arribar al área, y debido al despliegue de los integrantes de la Semar, los escoltas de "El Comandante", se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar a Flores Silva cuando intentaba introducirse en un conducto de desagüe y se procedió a su arresto.

El operativo se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, no hubo personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales.