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Vinculan a proceso a juez que otorgó amparos a Cabeza de Vaca

La denuncia de Morena señala que Alvarado López actuó fuera del marco legal para beneficiar al exgobernador

Por El Universal

Mayo 08, 2026 02:00 p.m.
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Francisco Javier García Cabeza de Vaca / Foto: Archivo

Francisco Javier García Cabeza de Vaca / Foto: Archivo

Un juez federal vinculó a proceso al exjuez Juan Fernando Alvarado López, señalado por presuntamente haber favorecido de manera irregular al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actualmente considerado prófugo de la justicia mexicana por acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico ilegal de hidrocarburos y extorsión.

Vinculación a proceso y delito imputado

Fuentes judiciales señalaron que el juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Tamaulipas, dictó a Alvarado López auto de vinculación a proceso en la causa penal 45/2026, por el delito contra la administración de justicia, previsto por el artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal.

De acuerdo con información judicial, el proceso penal contra el eximpartidor de justicia Alvarado López deriva de las resoluciones emitidas en 2024, cuando concedió una suspensión provisional al exmandatario tamaulipeco dentro del juicio de amparo 417/2024, medida que, entre otras cosas, obligó al Instituto Nacional Electoral a registrarlo como candidato a diputado federal plurinominal, pese a existir una orden de aprehensión vigente en su contra.

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Denuncia de Morena y contexto legal

La causa penal contra García Cabeza de Vaca fue iniciada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del expediente 51/2024, radicado ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En ese contexto, el entonces titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, concedió medidas cautelares a favor de García Cabeza de Vaca que posteriormente fueron señaladas como ilegales.

Tras esa resolución, Morena presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República al considerar que el juez había actuado fuera del marco legal para beneficiar políticamente al exgobernador tamaulipeco.

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