Vinculan a proceso al DRO del Colegio Rébsamen

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia vinculó a proceso por el delito de homicidio doloso a Juan Apolinar "N", director responsable de obra (DRO) del colegio Enrique Rébsamen, el cual se colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y donde 26 personas, entre ellas 17 menores de edad, murieron. Durante la audiencia, la juez Esperanza Medrano Ortiz encontró los argumentos del Ministerio Público válidos para procesar al imputado y dio seis meses de plazo para la conclusión de las investigaciones.

Mientras tanto, Juan Apolinar "N" permanecerá en la Torre Médica de Tepepan luego que su defensa expusiera que padece diversas enfermedades crónicas degenerativas que ameritan atención especializada. La defensa del imputado intentó convencer a la juez de que DRO del Colegio Rébsamen no fue el responsable de otorgar los permisos que avalaron la construcción del departamento de lujo de Mónica García Villegaz "Miss Mónica", lo cual, según el peritaje, provocó el derrumbe de la escuela y por consiguiente la muerte de las 26 personas.

Asimismo se dio a conocer que "Miss Mónica", como el ahora imputado Juan Apolinar "N", presentaron documentos apócrifos ante las autoridades de la alcaldía Tlalpan para iniciar la construcción de un cuarto piso. Uno de los documentos exhibidos en la audiencia detalló que el predio por el que se dio el permiso corresponde a un domicilio ubicado en la alcaldía Iztapalapa y no al del colegio Enrique Rébsamen.

Por estos argumentos la juez decidió vincularlo a proceso al tiempo que la defensa intentó pedir un máximo de tres meses para el cierre de las investigaciones. Sin embargo el Ministerio Público consideró que ese lapso no era suficiente para recabar todas las evidencias y así imputar la responsabilidad del derrumbe del colegio al director responsable de la obra y a la directora del plantel Mónica García Villegas.